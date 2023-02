Le Muséoparc Vanier contraint d’annuler l’entaillage de ses érables

La directrice générale du Muséoparc, Madeleine Meilleur, explique que la décision a été prise à contrecœur. Alors que la saison a débuté de manière prématurée à cause des douces températures observées lors des dernières semaines, la cabane à sucre du Muséoparc n'est quant à elle pas prête.

Habituellement les cabanes à sucre sont le bois, ils n’ont pas ce qu’on a ici : un grenier. On doit s’ajuster, c’est ce qui a [fait] qu'on n'a pas pu avoir l’entaillage hier , explique-t-elle.

Selon Mme Meilleur, les retards de livraison causés par la pandémie et le manque de personnel font en sorte que le matériel n'a pas pu être prêt à temps.

La cheminée pour laisser sortir la vapeur n’est pas encore installée [sur l'évaporateur] , précise-t-elle.

La cheminée de l'évaporateur n'a pas encore été installée. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Il faudra donc s'armer de patience, poursuit la directrice du Muséoparc, qui évoque l'importance du projet de construction. Elle ajoute que l'évaporateur est désormais placé dans une salle équipée de fenêtres, ce qui va permettre aux visiteurs d'observer le processus de fabrication du sirop d'érable.

La directrice générale du Muséoparc Vanier, Madeleine Meilleur Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Si le Muséoparc n'est pas en mesure de donner une date d'ouverture de sa cabane à sucre pour le moment, Mme Meilleur assure que le personnel a hâte d'accueillir les premiers visiteurs lors du prochain événement.

Le Festival des sucres va avoir lieu quand même, on invite les gens à venir samedi, dimanche 1er et 2 avril , ça va être un vrai festival , ajoute-t-elle.

Un début de saison prématuré

Alors que l'entaillage des érables du Muséoparc Vanier n'a pu être réalisé pour cause d'enjeux matériels, on observe, de plus, un début de saison hâtif en Ontario.

Habituellement, celle-ci démarre plutôt aux alentours du 15 mars et s’étire jusqu’au milieu du mois d'avril, explique l’acériculteur et président de l’Association des acériculteurs de l’Est de l’Ontario, Jules Rochon.

Le sol n’est pas gelé, on a eu beaucoup de neige, mais elle a fondu rapidement. [...] Si on a de la chaleur rapidement, ça ne sera peut-être pas bon , analyse-t-il.

Son inquiétude concerne le taux de sucre présent dans la sève, qui d’après lui est anormalement élevé pour un début de saison. Alors que celui-ci devrait se situer entre 1 % et 1,5 % dans les premiers jours de récolte, M. Rochon a observé un taux de 2 % lors de ses premiers prélèvements.

Le président de l’Association des acériculteurs de l’Est de l’Ontario, Jules Rochon Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Est-ce qu'on va arriver à la fin [de la récolte] et que l'arbre ne va plus donner de sève sucrée ? Comment est-ce que ça va être plus tard ? On ne le sait pas , s’inquiète-t-il.

Plus le taux de sucre est élevé dans la sève, plus la production de sirop est importante, poursuit M. Rochon, qui avoue ne pas savoir à quoi s’attendre concernant la durée de la saison. Il redoute d’avoir à constater une saison courte, comme en 2012, laquelle avait durée seulement 9 jours.

L’acériculteur de Rockland constate que beaucoup d’incertitudes demeurent pour le moment, assurant que seul le bilan de fin de saison permettra d’obtenir des réponses quant à l’importance de la récolte.

Avec les informations de Fiona Collienne