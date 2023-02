La Chambre de commerce de Rimouski-Neigette s’attaque à la crise du logement

La députée de Rimouski et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, prendra part au sommet, de même qu’une quinzaine d'entrepreneurs en construction et de promoteurs de la ville.

Des représentants de la Ville de Rimouski seront aussi présents. Le maire, Guy Caron, a présenté le mois dernier son plan pour contrer cette crise.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, mise sur 12 actions fiscales, budgétaires et réglementaires pour lutter contre la crise du logement. (Photo d'archives)

La pénurie de logements fait partie des priorités de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette, indique son directeur général, Jean-Nicolas Marchand. Cette rencontre vise à identifier les obstacles et les solutions pour augmenter le nombre de logements disponibles à Rimouski.

« Comment on peut être plus prévisible, comment on peut ajouter des logements de façon régulière année après année pour s’assurer que la crise soit moins grande. »