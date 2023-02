Santé mentale : un projet d’hébergement transitoire au Témiscamingue

Le nouveau bâtiment devrait coûter entre 340 000 et 400 000 dollars et pourra accueillir de 4 à 6 adultes au courant des prochains mois.

La maison d’hébergement transitoire s'adresse à une clientèle vulnérable et qui risque de sombrer dans l'itinérante, des personnes qui ont besoin d'une période de transition pour développer leur autonomie au niveau du logement et pour briser leur isolement , explique la directrice de l'organisme Linda Cloitre.

La responsable dit que le Témiscamingue ne dispose pas de ce genre de structures.

« Les gens qui ont un problème de santé mentale n'ont pas accès à des logements supervisés [...] Nous actuellement nos services sont directement liés à cette clientèle-là et on a observé beaucoup ce manque-là. » — Une citation de Linda Cloitre

C'est vraiment pour la clientèle d'adultes avec un problème en santé mentale qui ont besoin d'une supervision , précise la responsable.

D'ailleurs, chaque semaine, une intervenante va se déplacer à la maison pour leur rendre visite, voir s'ils ont des besoins, comment se passe l'intégration dans un logement et pour s'assurer que quand ils vont être prêts à faire le pas vers un logement autonome, et que leur intégration dans un logement autonome se fasse là dans les meilleures circonstances , ajoute-t-elle.

L'organisme a déjà plusieurs partenaires qui vont l'aider dans son projet, dont les Caisses Desjardins.

La MRC de Témiscamingue a aussi déboursé 60 000 dollars via l’enveloppe du Volet Projets spéciaux du Fonds Régions & Ruralité (FRR).

Nous, on constate que c'est un besoin, il faut donner les moyens aux instances qui répondent à un besoin local d'accompagner les gens en situation d'itinérance ou autres situations difficiles, et on donne un appui concret, financier à leur projet , explique la préfète Claire Bolduc.