Les chèques envoyés aux Manitobains ont coûté, en deux ans, plus d’1 M$ à la province

En deux ans, soit 2021 et 2022, la province du Manitoba explique avoir dépensé un peu plus d'un million de dollars pour préparer et envoyer des chèques censés aider les Manitobains à faire face au coût élevé de la vie et à gérer les effets de la pandémie, ainsi qu'à rembourser l'impôt foncier.

Selon le ministère des Finances du Manitoba, près de 900 000 chèques ont été produits en deux ans.

En 2021 le gouvernement a annoncé l’émission de 456 168 chèques et de 438 331 autres en 2022.

Le coût moyen de production et d'envoi de chaque chèque était de 1,15 dollars, indique le ministère provincial des Finances dans une récente déclaration écrite, soit plus d'un million de dollars en coûts de production et d'envoi pour ces deux années.

Les chèques étaient destinés à aider les Manitobains à résoudre des problèmes allant de l'impôt foncier à l'inflation en passant par les effets de la pandémie de COVID-19.

Déjà en 2020, tout au début de la pandémie, le gouvernement progressiste-conservateur a émis des chèques de 200 dollars à environ 225 000 personnes âgées de la province qui ont rempli une déclaration de revenus en 2018.

La province prévoit l’envoi d’une autre série de chèques de remboursement de l'impôt foncier cette année.

Par ailleurs, le gouvernement envoie actuellement des chèques pour aider les gens à faire face à l'inflation. Ainsi, toute personne ayant produit une déclaration de revenus en 2021 et dont le revenu familial net est inférieur à 175 000 dollars est admissible à cette aide provinciale. Les personnes seules recevront 225 dollars. Les couples recevront 375 dollars.

Selon le gouvernement progressiste-conservateur, les coûts relatifs à l'envoi des chèques par la poste représentent un faible pourcentage de l'argent versé en prestations.

Le ministre des Finances, Cliff Cullen, estime que les chèques sont la méthode la plus simple et la plus rapide pour aider les Manitobains et déterminer les personnes admissibles.

Nous constatons que les chèques sont la façon la plus efficace et efficiente (de mettre) l'argent directement dans les mains des gens , mentionne-t-il.

Mais l’envoi des chèques de la province a occasionné des critiques, notamment de la part de l’opposition néo-démocrate.

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba estime que les chèques et les messages écrits du gouvernement les accompagnant ont un but tout simplement électoraliste alors que les élections provinciales sont prévues le 3 octobre 2023.

Il appelle le gouvernement à mettre en place des mesures plus durables en maintenant les coûts du logement et des services publics à un niveau bas plutôt que d’émettre des chèques sporadiques.