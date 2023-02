De récentes tragédies en montagne rappellent les dangers des avalanches

Rick White, de l'Équipe de recherche et de secours de Central Cariboo, indique qu’un membre de son groupe a été tué dans une avalanche le 11 février. Selon lui, cette nouvelle bouleversante souligne les impitoyables dangers des avalanches.

Neuf personnes ont été tuées par des avalanches depuis le début de la saison, dont quatre depuis le 11 février. Avalanche Canada avait lancé, le 28 décembre, un avertissement, soulignant que le manteau neigeux était dans un état précaire, ce qui rendait les avalanches imprévisibles.

Des avalanches aux conséquences très graves

Nate Fochler, un guide de ski de Revelstoke, en Colombie-Britannique, dit que les conditions sont dangereuses dans l'arrière-pays. Les pics de température ont créé une couche persistante, profonde et faible de neige.

La probabilité de déclencher une avalanche est faible, mais si on en déclenche une, ses conséquences seront très graves. Tout le monde, dans l'industrie, tente d'éviter ce genre de terrain.

M. Fochler ajoute que le manteau de neige de cette année est semblable à celui de 2003, une année particulièrement tragique. À l'époque, deux coulées de neige avaient coûté la vie à 14 personnes en l'espace de deux semaines, près de Revelstoke.

Les risques ne peuvent jamais être totalement éliminés, mais seulement réduits, soutient le guide.

La Nature est plus forte que nous , lance-t-il. Même des guides comptant des décennies d'expérience peuvent se retrouver dans une mauvaise situation.

Affronter le danger pour gagner sa vie

Selon lui, il est compréhensible que les équipes de secours mettent les gens en garde contre l'idée d'aller dans l'arrière-pays, là où le risque d'avalanche est omniprésent. Toutefois, pour des guides comme lui, l'arrière-pays, c'est un gagne-pain.

Même si c'est dangereux, j'ai un travail à faire. Dans un monde parfait, personne n'irait skier quand le danger existe, mais on n'est pas toujours raisonnable, alors il faut atténuer les risques et vivre avec les dangers le mieux possible.

Dans un blogue publié à la fin de janvier, Ryan Buhler, d'Avalanche Canada, exprimait des inquiétudes sur d’éventuelles conditions qui pourraient inciter les gens à se rendre dans des endroits auparavant peu attirants à cause du mauvais temps .

La tentation peut être forte, mais on met en garde les gens qui veulent explorer des pistes vierges ou peu familières contre les risques d’avalanche, fait-il valoir.