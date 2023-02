Les professeurs de l’Université Laval en grève pour deux semaines

Sur ses réseaux sociaux, le président du syndicat a appelé les professeurs à se joindre massivement à la manifestation pour marquer le début de la grève.

On va amorcer la grève des professeurs du SPUL et on vous convie à une grande manifestation. Le but est de nous faire entendre, d’envoyer un message fort à l’employeur quant à la force de mobilisation qui ne faiblit pas , a lancé Louis-Philippe Lampron.

Les négociations, qui ont commencé le 1er septembre avec la direction de l’Université Laval, n’ont pas permis de trouver un terrain d’entente.

L’Université Laval et le syndicat qui représente environ 1300 membres continueront leurs discussions pendant la grève. Le débrayage pourrait toucher près de la moitié des cours au baccalauréat, selon le syndicat.

Soulignons que les négociations se poursuivent activement avec le SPUL. Malgré la décision du syndicat de déclencher une grève, les discussions sont loin d’être rompues , a précisé le vice-recteur exécutif et vice-recteur aux ressources humaines et aux finances, André Darveau, dans un communiqué de presse.

La convention est échue depuis le 1er décembre 2022. Nous avons toutefois débuté les négociations en septembre. Depuis, 14 rencontres ont eu lieu et 9 autres sont prévues d’ici le 3 mars a-t-il ajouté. Un conciliateur a aussi été nommé à la table des négociations à la fin du mois de janvier, à la demande de la direction de l'établissement d'études supérieures.

Pendant la grève, la bibliothèque, le pavillon de l’éducation physique et des sports et le Bureau de la vie étudiante seront ouverts. Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

La surcharge de travail, l'augmentation des salaires, la liberté universitaire ainsi que la protection des employés vulnérables font partie des revendications syndicales.

Répercussions sur la communauté étudiante

Les activités d’enseignement et d’apprentissage offertes par les professeurs affiliés au SPUL sont donc interrompues jusqu'au 3 mars inclusivement, qu’elles soient enseignées en présentiel, en mode hybride ou à distance.

Les activités offertes par les autres membres du personnel, tels que les professeurs administrateurs, les chargés de cours, les professeurs de clinique, les auxiliaires et les assistants auront lieu normalement.

La question revient souvent et je tiens à vous rassurer, la semaine de lecture aura lieu comme prévu. Nous n’envisageons pas de prolongation de la session non plus. Un tel scénario serait une solution de dernier recours afin de s’assurer de la qualité des enseignements reçus au cours de la session , mentionne la direction de l'Université.

La dernière grève du SPUL a eu lieu en 2008.