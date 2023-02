Lucien Wabanonik élu chef de Lac-Simon

Lucien Wabanonik, qui était chef au début des années 2000, revient aux commandes du conseil après avoir remporté les élections samedi face à sa rivale Ketty-Rose Mitchell.

Il succède à Adrienne Jérôme, cheffe de la communauté depuis 2016.

Pour gérer les affaires de Lac-Simon, les membres du conseil Danny Pien, Anna Cheezo, Ghislain Néquado ainsi que Jean Marie Papatie.

Lucien Wabanonik dit qu'il est revenu aux commandes de la communauté pour faire avancer les choses.

C'est vraiment l'intérêt de la communauté, faire respecter leurs droits ancestraux, leur occupation du territoire, mais aussi tout ce qui est climat, tout ce qui est environnement, tout ce qui est socio-économique. C'est important à nos yeux parce que ça fait partie de nous-mêmes, de notre culture, de notre identité , explique le chef.

Le nouveau chef aura aussi à gérer plusieurs dossiers avec le gouvernement du Québec, dont celui des droits ancestraux.