Un match de hockey pour la réconciliation au Centre Slush Puppie, ce dimanche

« Chaque enfant compte » est le thème choisi pour le match de réconciliation qui opposera les Olympiques de Gatineau aux Huskies de Rouyn-Noranda, dimanche, dès 15 h au Centre Slush Puppie. L’objectif est de reconnaître et honorer tous les enfants autochtones qui ont été enlevés de force de leur foyer.

La partie de Hockey en tant que telle est dédiée à la communauté algonquine de Rapid Lake, située au Lac Barrière en Outaouais.

Le comité organisateur de l’événement, lui-même originaire de Rapid Lake, promeut la santé mentale et le bien-être des survivants des pensionnats autochtones par le biais du sport et la culture.

Alors pour atteindre leurs objectifs, la communauté algonquine de Rapid Lake a choisi de faire la promotion de deux événements sous le thème de Chaque enfant compte , indique-t-on par voie de communiqué.

Le premier étant la rencontre entre les Olympiques de Gatineau et les Huskies de Rouyn-Noranda, prévu dimanche.

La cérémonie d’ouverture mettra en vedette une personne de la communauté qui chantera l’hymne national en algonquin.

[L’événement] a pour but d'inspirer les générations futures à valoriser de bonnes habitudes de vie, maintenir un sentiment d'unité dans la communauté et de favoriser un bon esprit sportif , ajoute la communauté par voie de communiqué.

Plusieurs de ces enfants ainsi que certains survivants assisteront, d’ailleurs, à la partie de hockey de ce dimanche.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le second événement toujours sous le thème de Chaque enfant compte se tiendra du 6 au 9 juillet prochain.

D’après les organisateurs, l’événement réunira plus de 120 équipes de hockey et de ballon-balai issus de diverses communautés des Premières Nations du Québec et au-delà.

Plus de détails à venir…