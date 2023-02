Réduction de services à la Maison des naissances de Mont-Joli, le CISSS instaure un plan

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent met en place différents corridors de service pour pallier l’absence de deux sages-femmes à la Maison de naissance Colette-Julien à Mont-Joli.

Depuis mardi dernier, deux des quatre sages-femmes de l’établissement sont absentes.

Les futures mères du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie qui veulent accoucher à leur maison ou à la Maison de naissance Colette-Julien n’auront plus le choix du lieu de naissance si l’accouchement est prévu en dehors des heures de garde.

Le personnel en place peut seulement assister les familles quatre jours sur sept, 24 heures sur 24 tout au long du mois de février et de mars. Les femmes qui donneront naissance hors de ces périodes de garde devront se rendre aux hôpitaux de Rimouski, de Matane et d’Amqui sans l’accompagnement de leur sage-femme.

Le CISSS doit compter sur quatre sages-femmes pour que le choix du lieu de naissance du bébé soit garanti aux futurs parents.

Le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, soutient que toutes les personnes concernées ont été avisées.

Une rupture de services qui pourrait s’étendre

Les corridors de service, instaurés pour pallier la réduction de service, pourraient être maintenus au-delà du mois de mars. Le CISSS fera une prochaine mise au point dans les semaines à venir.

Dans les prochaines semaines, le CISSS accueillera une étudiante inscrite au baccalauréat en pratique sage-femme qui a obtenu une bourse pour étudier dans la région. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis en place un programme de bourses afin de soutenir le déploiement de l’offre de services sage-femme à l’échelle provinciale et d’améliorer l’attraction, la rétention et la disponibilité de la main-d’œuvre.

Toutefois, cette sage-femme ne pourra pas être seule pour assister les futures mères qui donneront naissance. Le CISSS espère cependant pouvoir l’embaucher, une fois que sa formation sera complétée.

Un poste de sage-femme est toujours vacant au sein de la Maison de naissance Colette-Julien.