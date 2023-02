Tournoi pee-wee : les Lynx de la Haute-Beauce fiers malgré la défaite

Malgré un but égalisateur de Jean-Sébastien Dubuc en troisième période, les Lynx de la Haute-Beauce ont vu leurs adversaires originaires du Kazakhstan inscrire deux autres filets, en route vers une victoire de 4 à 2 au Centre Vidéotron.

Dans le camp beauceron, les larmes de la défaite ont vite laissé place à un sentiment de fierté après la rencontre.

C’est un rêve quand même devenu réalité , s’est empressé de mentionner l’entraîneur-chef des Lynx, Nicolas Blouin.

Certains joueurs et entraîneurs des Lynx avaient retrouvé le sourire après avoir disputé la finale de la classe BB. Photo : Radio-Canada

L’homme qui est à la tête de l’équipe dont les joueurs sont originaires des secteurs de St-Gédéon, St-Éphrem, La Guadeloupe et Lambton, saluait la combativité de ses jeunes hockeyeurs qui s’étaient également inclinés devant les Kazakhs en levée de rideau du tournoi, mais par le pointage de 9 à 2.

Les jeunes étaient prêts aujourd’hui, on est resté dans le match tout le long, on a même dominé par séquences. On aurait pu tirer à pile ou face aujourd’hui et se réveiller du bon côté , a-t-il ajouté.

Les joueurs étaient reconnaissants d’avoir pu disputer cette partie.

C’est triste d’avoir perdu, mais au moins on a eu la chance d’aller en finale du plus gros tournoi de hockey pee-wee au monde , lance l’attaquant Alexis Morin.

Jacob Pomerleau, gardien de but des Lynx, gardera aussi un souvenir impérissable de son expérience. Jouer contre des équipes provenant d’autres pays, c’était Ie fun , raconte-t-il, souriant.

Cette ultime journée 63e Tournoi international de hockey pee-wee a aussi couronné les premières gagnantes de la nouvelle division féminine, le Lightning de Durham-Ouest.

Les organisateurs de l’événement rencontreront la presse lundi pour faire le bilan des 12 journées d’activités.

Avec les informations de Magalie Masson