Un tranquillisant pour cheval teinte les drogues de rue de Sudbury

Trois décès survenus à Sudbury entre août et octobre 2022 ont été causés en partie par la présence de xylazine dans le système des victimes, selon les autorités sanitaires.

C’est la première fois qu’on prend conscience de la xylazine, affirme l’infirmière-hygiéniste pour Santé publique Sudbury et districts, Caroline Lavoie.

La xylazine, une substance non opioïde, n’est pas consommée seule. Plutôt, les drogues communes dans les rues de Sudbury, comme la méthamphétamine et le fentanyl, sont coupées avec de la xylazine.

Les consignes à suivre en cas de surdose demeurent donc les mêmes, dit Mme Lavoie.

« La naloxone ne fonctionne pas avec la xylazine, mais souvent les personnes prennent [de ] la xylazine avec les opioïdes […], donc il est important de quand même utiliser la naloxone en toute surdose. » — Une citation de Caroline Lavoie, infirmière-hygiéniste pour Santé publique Sudbury et districts

Un fléau qui augmente

En Ontario, le nombre de personnes qui meurent en raison de la xylazine est relativement bas. Dix-huit personnes sont mortes des suites de l’ingestion de cette substance depuis l’an 2000.

Cependant, de plus en plus de victimes de surdoses sont retrouvées avec des traces de xylazine dans le corps.

Le nombre de décès liés à des substances toxiques avec présence de xylazine est passé de 6 en 2020 à 72 en 2021, selon des données fournies par le ministère du Solliciteur général de l’Ontario. Lors des 10 premiers mois de 2022, ce nombre atteignait déjà 56.

La xylazine est un problème qui continue à augmenter ici dans la province, affirme Caroline Lavoie. C’est un médicament qui est survenu des États-Unis, c’est passé à travers Toronto et ça se disperse dans la province et au pays.

L’origine exacte de cette substance est pourtant dure à retracer, même pour les intervenants du milieu.

La gérante de projets au Toronto Drug Checking Service, Hayley Thompson, croit que la prévalence de la xylazine dans la médecine vétérinaire peut la rendre plus facilement accessible.

C’est peut-être plus facile de mettre la main là-dessus que de se procurer des benzodiazépines, dit-elle.

Les benzodiazépines et la xylazine ont des effets similaires lorsqu’ils sont coupés dans des opioïdes, soit d’augmenter ou de prolonger l’effet désiré, dit-elle.

Lorsque l’approvisionnement non réglementé d’opioïde est passé de l’héroïne au fentanyl, le problème avec le fentanyl était qu'il agit plus rapidement, et les gens disent que l'héroïne a des effets plus euphoriques, affirme Mme Thompson.

« On suppose que pour mieux aligner les effets du fentanyl sur ceux de l'héroïne, ces médicaments aux propriétés plus sédatives ont été ajoutés. » — Une citation de Hayley Thompson, gérante de projets au Toronto Drug Checking Services

Son organisme gère l’analyse de drogues de rue à Toronto, mais également pour d’autres municipalités ontariennes, dont Sudbury. Une imposante majorité des drogues ainsi analysées sont teintées d’autres substances, affirme-t-elle.

Pour les échantillons de fentanyl, seuls environ 5 % des substances répondent aux attentes des utilisateurs de services, ce qui signifie que le fentanyl était la seule drogue trouvée dans cet échantillon, dit-elle.

Le reste des échantillons ne contiennent pas de fentanyl ou sont coupés avec des “contaminants’, tels que des benzodiazépines.

La xylazine est présente de 10 à 20 pour cent du temps dans ces échantillons, affirme-t-elle.

