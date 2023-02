Une chercheuse réginoise transforme les masques jetables en matériaux de construction

La professeure associée en génie mécanique Denise Stilling explique que le recyclage a toujours fait partie de sa vie. J'ai grandi sur une ferme, où on utilisait de la corde et du fil de fer pour réparer les objets. Réutiliser, ça fait partie de mon ADN de fermière saskatchewanaise , souligne-t-elle.

Depuis plusieurs années, elle expérimente des façons de récupérer des déchets, comme de vieux pneus ou des sacs de plastique, pour ensuite les transformer en différents matériaux, comme des pavés.

Avec l'avènement de la pandémie de COVID-19 et des masques jetables, Denise Stilling a trouvé son nouveau défi. Ils se sont mis à couvrir les trottoirs et à se retrouver dans nos cours d'eau. C'est à ce moment que je me suis tournée vers les masques jetables.

Plusieurs masques jetables sont faits d'un type de plastique qui ne se dégrade pas avant des centaines d'années, selon la chercheuse. Si on s'assure qu'il n'y ait pas de contamination, c'est une ressource qui ne nous coûte presque rien , souligne-t-elle.

Une matière adaptable

Dans un laboratoire de l'Université de Regina, plus d'une douzaine de sacs à ordure et de contenants de plastiques sont remplis de masques usagés. Denise Stilling les a récoltés dans des contenants prévus à cet effet sur le campus.

Après un certain temps, quand toute trace de virus a disparu, la chercheuse retire les cordons et les pièces de métal des masques, avant de les découper en bande. Ces bandes sont ensuite broyées pour produire une matière pelucheuse.

Une fois broyés, les masques sont transformés en matière pelucheuse. Photo : Radio-Canada / Sam Samson

Cette matière est ensuite mélangée à d'autres déchets et à de l'huile d'olive, puis le tout est cuit dans un moule à 200 °C pendant deux heures. Le produit final est une tuile, qui doit être testée pour sa flexibilité et sa résistance.

Quelque chose de moins solide pourrait servir à faire des règles ou un porte-bloc, par exemple , précise-t-elle. Elle ajoute que tout dépendant de la recette, elle pourrait produire des pavés ou des comptoirs, entre autres.

Plusieurs étudiants travaillent dans le laboratoire de Denise Stilling, comme Anaamalaai Annamalai Senthilnathan, âgé de 24 ans. Il estime que c'est un travail de recherche important, particulièrement pour sa génération.

Beaucoup d'endroits interdisent les plastiques à usage unique et se tournent vers d'autres options. Par contre, que fait-on avec le plastique qui existe en ce moment? Il faut le recycler , soutient l'étudiant.

Denise Stilling croit que ses recherches sont un pas dans la bonne direction pour réduire la pollution. Elle espère que des entrepreneurs et des gouvernements utiliseront le fruit de son travail dans différents projets.

Avec les informations de Sam Samson