Vol d’uniformes de police à Calgary

Dans un communiqué, le corps policier indique que des parties d’uniformes de services de maintien de l’ordre, notamment des services de police de Calgary et de Saskatoon, ont été dérobées chez un fournisseur. Les uniformes en question étaient exposés dans la vitrine du commerce.

Selon les enquêteurs, aucune arme à feu ni aucun appareil radio ou équipement de contrôle par usage de la force n’ont été dérobés.

La police rappelle tout de même que toute personne interceptée par quelqu’un qui s’identifie comme policier peut exiger de voir son insigne et sa carte d’identité avec photo et appeler à la ligne des services non urgents de la police pour vérifier l’identité de l’agent en question.