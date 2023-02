Son travail regroupe quatre séries d'œuvres inédites et articulées autour de la notion de subjectivité. Dans l’une des salles, des gravures sur bois sont exposées en compagnie des matrices ayant servi aux impressions. Si les matrices sont généralement des planches de bois gravées au couteau, l’artiste a plutôt utilisé des sphères incrustées de paysages tirés de la ferme familiale.

Né à Lavaltrie, Gabriel Mondor a reproduit les souvenirs que gardent ses frères de ce milieu agricole. Mes frères et moi, on a grandi sur le même territoire. Pourtant, on n'a pas les mêmes souvenirs. Donc, je leur ai demandé quel était leur lieu marquant, puis ils m'ont donné trois lieux différents. J'ai pris une photo 360 de ces lieux-là, que j'ai gravés sur une sphère en bois , explique-t-il.

Le jeune homme a ensuite demandé à ses frères de réaliser les estampes en appliquant les sphères imprégnées d’encre sur des feuilles de papier. Il en résulte trois représentations distinctes de la terre de leur enfance, une démonstration pour Gabriel Mondor de la subjectivité inhérente à l’acte de remémoration.

Ils sélectionnent ce qu'ils veulent montrer, comme dans un souvenir. Si je te raconte quelque chose, je ne te parlerai pas de X ou Y, je vais te parler de Z , explique-t-il.

Dans la pièce adjacente, des sérigraphies montrent les ancêtres de la famille Mondor sur cette terre passée de génération en génération. L’artiste transcende le cadre de la sérigraphie en imprimant des photos d’archives sur des pièces de verre superposées. Une couche est appliquée sur chaque face, de façon à créer une profondeur de champ et à illustrer l’influence de la ruralité sur les enfants d’agriculteurs.

J'ai grandi dans un lieu un peu circonscrit ou isolé. Il y a l'idée où les acteurs d'influence, il y en a beaucoup moins qu'en ville. Au final, les choses qui t'influencent, c'est la terre, ton père et ta mère , souligne-t-il.

Sur les œuvres, les enfants sont les seuls à porter les trois teintes élémentaires à l’imprimerie, soit le magenta et le cyan qui composent leurs parents, et finalement le jaune de la terre.

Depuis sa diplomation en arts visuels de l'Université du Québec à Trois-Rivières en 2020, l'artiste de la relève trifluvienne s'est mérité plusieurs distinctions, dont les prix Silex et Presse Papier.

Ses réflexions sur l’art actuel ne manquent pas d’attirer l’attention des galeries d’art et autres lieux de diffusion. D’autres expositions solos l'attendent à Rimouski, Val-D'Or, Québec et Victoriaville dans les prochains mois.

Je suis booké jusqu'en 2025, j'aime dire ça. C'est souvent de beaux projets et de beaux privilèges. Le plus grand respect que je peux lui donner, c'est de la prendre à bras le corps et d'y aller à fond , lance-t-il, tout sourire.

Comme quoi les perspectives du jeune artiste se précisent, et lui promettent un avenir brillant en art contemporain.