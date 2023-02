Belle-Baie accélère pour mettre en place sa future politique linguistique

L’embauche d’un consultant pour construire cette politique a été décidée vendredi par le comité créé récemment qui rassemble des élus représentant les diverses communautés.

Charles Doucet de Nigadoo, Anne Bard-Lavigne de Beresford, Gaston Frenette de Petit-Rocher et le maire Daniel Guitard en sont membres. D’autres personnes pourraient s’y ajouter.

Daniel Guitard veut mettre en place la politique linguistique « plus tôt que tard ». Photo : Radio-Canada

On a fait une liste de constats, on a établi une liste de marche à suivre. [...] Il y aura des rencontres publiques lorsqu’on aura une première ébauche , explique M. Guitard. La politique linguistique sera ensuite peaufinée après les consultations avec les résidents puis devra être votée par le conseil municipal.

Belle-Baie priée d'assumer son identité francophone

Ces dernières semaines, des internautes se sont plaints de messages qui n’étaient pas rédigés en anglais sur la page Facebook de la municipalité.

Belle-Baie étant francophone à 92 %, elle n'a pas l'obligation légale de diffuser tous ces messages dans les deux langues. Mais certaines collectivités qui forment la nouvelle municipalité - Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte et de districts de services locaux ( DSL ) avoisinants - avaient pour habitude de le faire.

L'unilinguisme francophone de la page Facebook de la municipalité de Belle-Baie a suscité de nombreux commentaires. Photo : Capture d'écran de Facebook

La situation a ensuite rapidement dégénéré. Des conseillers municipaux ont dit avoir reçu des menaces. La page Facebook de la ville a été fermée.

Par la suite, une soixantaine de personnalités francophones et acadiennes ont signé une lettre ouverte estimant que Belle-Baie n’a pas à s’excuser d’être en conformité avec la Loi sur les langues officielles et encore moins avoir honte de s’assumer pour ce qu’elle est et ce qu’elle représente .

« Avoir une politique plus tôt que tard »

Daniel Guitard se refuse à commenter la lettre ouverte et tente pour sa part de ne froisser aucune des parties.

Tous les commentaires sont bons. Certains nous demandent de nous assumer comme entité francophone mais il y a aussi des gens qui nous disent qu’il devrait y avoir un minimum requis. , explique le maire qui dit vouloir écouter tout le monde avant de prendre une décision.

Le maire de la ville sait donc que cette politique linguistique sera attentivement observée et pas qu’au Nouveau-Brunswick. Il a reçu des messages venant de communautés francophones de la Saskatchewan et du Manitoba notamment.

Devant l’ampleur du dossier, Daniel Guitard a accéléré le calendrier de la mise en place de cette politique linguistique à venir. Je disais au début qu’on va prendre notre temps mais là on va essayer d’avoir une politique plus tôt que tard , admet M. Guitard

Mais le maire estime tout de même qu’il faut prendre le temps nécessaire pour construire la meilleure politique et respecter les engagements que moi j’ai pris lors de ma campagne électorale. On veut faire un honneur aux gens de Belle-Baie .

Avec des informations du Téléjournal Acadie