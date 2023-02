Chazel demande au MTQ d’améliorer la signalisation routière

Le 7 février, les élus ont adopté une résolution demandant au ministère d'installer un radar de contrôle de la vitesse aux entrées de la municipalité pour plus de sécurité.

Ils veulent aussi que Québec lance une analyse de la circulation pour voir la possibilité d'installer de panneaux d’arrêts éclairés.

« Ça passe vite au milieu du village. Il y a un stop et ce n'est pas tout le monde qui le respecte. » — Une citation de Le maire Daniel Favreau

Le maire de la municipalité de près de 300 habitants, Daniel Favreau, regrette que plusieurs usagers de la route ne respectent pas l'arrêt obligatoire à l'entrée du village.

Je dirais c'est partagé. Il y a des camionneurs, oui, il y a des particuliers, des autos, des camions. C'est un chemin quand même qui a accès à des ressources, il y a beaucoup de camps de chasse plus au Nord et [tout le monde] passe à travers le village. Je ne sais pas s'ils connaissent les règlements où ils ne voient pas le stop. Là on va s'assurer qu'ils voient bien comme il faut , indique le maire.

Il n'y a pas eu d'accident jusqu'à maintenant, mais on ne veut pas qu'il y en ait non plus et on prend les mesures en conséquence , fait savoir l'élu.

C'est la première fois que la municipalité fait ce genre de demande et selon le maire, le ministère est au courant de la problématique. Il espère avoir les nouvelles signalisations d'ici l'été prochain.

Il y a quelques mois, des citoyens de Duparquet demandaient aussi au ministère des Transports d'améliorer la sécurité à l'intersection de la route 393 et de la rue Principale.