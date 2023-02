Des fêtes de Noël à crédit… jusqu’au printemps 2023

Traînez-vous encore un solde sur votre carte de crédit à la suite de vos achats des Fêtes parce que vous avez dépassé votre budget? Non? Tant mieux pour vous. Et si la réponse est oui, voici quelques conseils pour limiter les dégâts.

En effet, selon un sondage Ipsos effectué pour le compte de RBC, 38 % des Canadiens ont dépassé les limites qu’ils s’étaient fixées pour les achats des Fêtes. Au Québec, la proportion est un peu moins élevée, à 35 %, alors que les Manitobains et les Saskatchewanais sont ceux qui ont le plus dépassé leur budget, avec 47 %. Mais cela fait tout de même plusieurs personnes qui n’ont pas respecté leur budget.

Le dépassement moyen s’élève à 580 $ par personne; 452 $ au Québec et 727 $ au Manitoba et en Saskatchewan.

Dépassement moyen du budget des Fêtes Provinces de l’Atlantique : 436 $

Québec : 452 $

Ontario : 625 $

Manitoba : 727 $

Saskatchewan : 727 $

Alberta : 536 $

Colombie-Britannique : 687 $

Dépassement moyen : 580 $

Source : Sondage Ipsos pour RBC, du 3 au 5 janvier 2023, 2000 répondants

Parmi les personnes qui ont dépassé leurs limites financières, certaines vont traîner leur endettement jusqu’en avril et au-delà même. Toutes ces dépenses finiront par coûter un peu plus cher en raison du coût du crédit. Mais il y a des solutions, a expliqué Youcef Ghellache, professeur de finance au Collège Montmorency, à l’émission D’abord l’info, dimanche, sur les ondes de RDI .

Professeur de finance au Collège Montmorency, Youcef Ghellache était de passage à l’émission « D’abord l’info », dimanche, sur les ondes de RDI. Photo : Radio-Canada

Celui-ci a ajouté qu’il faut d’abord regarder du côté du coût du crédit et d’essayer de trouver le plus bas taux d’intérêt possible pour cette dette. Car les taux varient selon le type de cartes que vous détenez, les plus coûteuses étant celles des grands magasins. Optez pour une carte à taux réduit si possible, cela vous aidera à payer plus rapidement.

Diminuer vos dépenses, hausser vos revenus

Il n’y a pas 36 000 solutions, a poursuivi M. Ghellache. Il faut soit réduire ses dépenses, soit augmenter ses revenus le temps de payer vos achats des Fêtes faits à crédit.

Pour réduire votre endettement, il faut premièrement regarder vos dépenses fixes et celles variables pour voir où il est possible de couper. Si cela s'avère impossible, il faut hausser ses revenus.

Pour ce faire, vous pouvez demander une hausse de salaire à votre employeur, le début d’année s’y prête bien a dit le professeur, ou trouver un deuxième emploi temporaire, le temps de ramener votre situation à la normale.

Une fois la situation sous contrôle, pensez à mettre des sous de côté dès à présent pour les dépenses additionnelles de fin d'année.

Méthode des trois tiroirs

Vous pouvez aussi utiliser la méthode des trois tiroirs, a-t-il expliqué, les tiroirs correspondant à trois comptes distincts où vous déposez l’argent pour couvrir différents types de dépenses.

Le premier tiroir, qui devrait correspondre à 50 % de vos revenus, couvre les dépenses courantes : loyer, services publics, abonnements, taxes et autres dépenses fixes.

Le deuxième tiroir est celui réservé à l’épargne et au remboursement des dettes. Déposez-y les sommes nécessaires pour épargner et rembourser vos dettes. Il devrait correspondre à 20 % de vos revenus.

Le troisième tiroir, finalement, est celui réservé aux dépenses variables. C’est dans ce compte que vous déposez l’argent discrétionnaire, s’il en reste une fois les autres tiroirs remplis, qui couvrira aussi bien la coiffeuse que le café matinal ou le souper au resto du samedi soir. Il devrait correspondre à 30 % de vos revenus.

Pas de solutions magiques

Cette méthode vous permettra de savoir de combien vous disposez pour vos dépenses personnelles. C’est simple et facile à comprendre. Le défi réside plutôt du côté de l’application et de la rigueur.

Pour rétablir votre situation, il n’a y a pas de solution magique, a rappelé M. Ghellache. Il faut faire le ménage de vos finances et se concentrer sur les dépenses variables, quasiment les seules où qu’il est possible de couper si nécessaire.

Vous devrez faire attention et effectuer un suivi rigoureux de votre budget et de vos sorties de fonds pour rétablir vos finances, a mis en garde celui qui a fondé le site Educfinance dont l’objectif est d’éduquer et de conseiller les épargnants.