Ukraine : La Chine pourrait fournir des armes à la Russie, selon les États-Unis

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken dit détenir des renseignements selon lesquels la Chine considérerait fournir des armes et des munitions à la Russie.

À ce jour, nous avons vu des entreprises chinoises [...] fournir un soutien non létal à la Russie pour une utilisation en Ukraine. L'inquiétude que nous avons maintenant est basée sur des informations dont nous disposons selon lesquelles elles envisagent de fournir un soutien létal , a-t-il déclaré, samedi, lors d'un entretien avec le réseau américain CBS .

Plus tôt dans la journée, Blinken rencontrait Wang Yi, directeur de la Commission centrale des affaires étrangères de la Chine, dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité.

Le secrétaire d'État des États-Unis n'a pas fourni de précisions sur la nature des informations qu'il détenait sur les intentions de la Chine. Il s'est toutefois dit profondément préoccupé , alertant qu'un tel soutien envers l'armée russe aurait des conséquences sérieuses .

La vice-présidente américaine Kamala Harris a également fait part de son inquiétude lors de son allocution samedi.

« À l'avenir, toute mesure prise par la Chine pour fournir un soutien meurtrier à la Russie ne ferait que récompenser l'agression, perpétuer les tueries et porter atteinte à un ordre fondé sur des règles. » — Une citation de Kamala Harris, vice-présidente américaine

Des relations russo-chinoises déjà sous la loupe

Nous sommes également troublés que Pékin ait approfondi ses relations avec Moscou depuis le début de la guerre , a affirmé Kamala Harris.

Le président chinois Xi Jinping refuse toujours de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Pékin aurait toutefois aidé Moscou à redresser son économie durement affectée par les sanctions de l'Occident, a indiqué Blinken. Selon lui, la Chine représente l'un des plus grands marchés pour le pétrole, gaz et charbon russe, et les échanges commerciaux entre les deux pays n'ont cessé de croître depuis le début de la pandémie.

En janvier, les États-Unis avaient d'ailleurs sanctionné une compagnie chinoise, accusée d'avoir fourni des renseignements au groupe Wagner, une organisation de mercenaires soutenue par la Russie.

La rencontre entre Antony Blinken et Wang Yi se déroulait sous fond de tension avec la controverse récente entourant le ballon chinois soupçonné d'espionnage. Le secrétaire d'État américain avait d'ailleurs annulé son voyage prévu à Pékin plus tôt ce mois-ci dans la foulée des événements.

