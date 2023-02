Décès de Peter Herrndorf, ex-président du Centre national des Arts et ancien journaliste

C’est son fils, Matthew Herrndorf qui en a fait l’annonce. Son père est décédé tôt samedi matin, entouré de sa famille, dans un hôpital de Toronto.

Il a eu une vie importante et conséquente, et il est difficile de mettre des mots sur ce qu'il représentait pour nous et pour le Canada , a témoigné Matthew Herrndorf auprès de la Presse canadienne.

D’abord journaliste puis les arts

M. Herrndorf est né à Amsterdam, il a grandi à Winnipeg. Il a obtenu un diplôme en sciences politiques et en anglais à l'Université du Manitoba en 1962. Il a ensuite étudié le droit à l'Université Dalhousie et obtenu une maîtrise en administration à la Harvard Business School, peut-on lire dans sa biographie sur le site Internet du CNA .

Ses parents ont quitté l'Europe pour s'installer à Winnipeg après la Seconde Guerre mondiale, avait-t-il déclaré à l'émission Sunday Edition de la CBC lors d'une interview réalisée en 2018, peu après son départ du CNA .

Une partie de la façon dont j'ai découvert que j'étais canadien était en lisant des livres canadiens [et] en écoutant la CBC , avait-il déclaré.

M. Herrndorf a débuté à la CBC comme reporter à Winnipeg. Il a fini par gravir les échelons, presque jusqu'au sommet, en occupant le poste de vice-président et directeur général de la radio et de la télévision anglaise de 1979 à 1983.

Il a participé à l'élaboration d'émissions telles que The Fifth Estate, 90 Minutes Live et The Journal, et il a également déplacé le journal télévisé national de 23 à 22 heures.

L'impact de Peter Herrndorf sur le radiodiffuseur public canadien est [que] sa passion pour celui-ci se ressentait sur la programmation. Il a fait une différence dans tant de carrières et toujours avec gentillesse, sagesse et un merveilleux esprit , a commenté Chuck Thompson, chef des affaires publiques de CBC , dans un communiqué envoyé par courriel

Mark Starowicz, qui a assuré la production exécutive du Journal à l'époque où Herrndorf travaillait à la CBC, a ajouté que de nombreux Canadiens n'ont probablement jamais entendu parler de Herrndorf.

[Pourtant] il a façonné nos vies par ce que nous avons vu à la télévision dans ses plus grandes années et par son soutien inlassable aux chanteurs, aux écrivains, aux poètes, aux orchestres et au théâtre , a surenchérit M. Starowicz. Il était le plus grand défenseur et champion de la culture canadienne de sa génération.

Peter Herrndorf a dirigé le Centre national des Arts d'Ottawa de 1999 à 2018. Il a contribué à créer la Fondation du Centre national des Arts et le Théâtre autochtone du CNA .

Il a été promu compagnon de l'Ordre du Canada en mai 2017 pour sa contribution au dynamisme de notre paysage culturel.

Un homme passionné

Peter Herrndorf était un homme passionné, se souvient Christopher Deacon, le successeur de M. Herrndorf à la tête du Centre national des arts.

Qu'il s'agisse d'une grande histoire qui va faire la une du journal télévisé du soir ou d'une histoire qui va captiver 2 000 personnes qui regardent un opéra ou une pièce de théâtre, le fil conducteur était la façon dont nous racontons des histoires pour communiquer, pour trouver un sens et pour partager ce sens et cette communauté , a ajouté M. Deacon.

Tout en qualifiant M. Herrndorf de brillant administrateur des arts, M. Deacon se souvient que ce qui distinguait le plus M. Herrndorf, c’était son affabilité et son ouverture d'esprit.

Il a encore en mémoire la routine quotidienne de M. Herrndorf, qui consistait à côtoyer tout le monde, des machinistes aux artistes, dans la salle verte du CNA.

Pour lui, c'était une sorte de carrefour où tout le monde se retrouvait sur un pied d'égalité , a continué M. Deacon. J'ai eu le grand plaisir de voir comment il s'y prenait. Peter utilisait ses compétences sociales pour faire avancer un programme pour l'institution , a continué M. Deacon.

L'amour des conversations profondes

Steve Paikin, l'animateur de l'émission d'actualité phare de TVOntario (TVO), The Agenda, admet qu’il doit au défunt sa longue carrière à TVO et l’amour de M. Herrndorf pour les conversations profondes va lui manquer.

Il m'a donné une fois l'une des meilleures répliques , a commenté M. Paikin.

Il a dit : Si je veux que mes sens soient stimulés par un événement sportif passionnant, j'emmènerai mon fils à un match de basket. Mais si je veux savoir ce qui se passe dans la vie de ma fille, je l'emmènerai à un match de baseball.

L’autre chose qui a marqué M. Paikin, c’est la politique de la porte ouverte de M Herrndorf, citant les petits déjeuners du président où chacun était invité à dire ce qu'il pensait.

La seule chose dont on n'avait jamais à s'inquiéter lorsque Peter Herrndorf était à la barre, c'était de savoir s'il se souciait des autres. Vous saviez qu'il s'en souciait , a déclaré M. Paikin. C'était un véritable homme de la Renaissance : le journalisme, les arts, la culture.

À TVO , M. Herrndorff a aidé la station à se défaire de la réputation qu'elle avait à l'époque d'être une sorte d'aide-enseignant très pédagogique dans la salle de classe , a-t-il dit.

C'est lui qui a dit que TVO devait se lancer dans la production d'un programme quotidien d'affaires publiques, en prime time et en direct tous les soirs. Et c'est ce que nous avons fait.

Je garderai précieusement la dernière lettre qu'il m'a adressée

Au cours de sa carrière, M. Herrndorf a siégé au conseil d'administration d'une soixantaine d'organisations artistiques, allant du National Magazine Awards au Stratford Shakespearean Festival.

Antoni Cimolino, directeur artistique de Stratford Shakespearean Festival, a dit que M. Herrndorf était un clippeur acharné d'articles qu'il envoyait à ses amis.

Je chérirai la dernière lettre qu'il m'a adressée il y a seulement un mois. Les mots d'encouragement qu'elle contient resteront gravés dans mon cœur , a partagé M. Cimolino par courrier électronique.

Lorsqu'il a pris la direction du CNA , l'un des seuls centres d'arts de la scène bilingues en Amérique du Nord, en 1999, M. Herrndorf avait un amour profond des arts et un carnet d'adresses bien rempli, a ajouté M. Deacon.

En parcourant le Canada, nous avons constaté qu'il avait des racines dans plusieurs villes canadiennes. Il a manifestement jeté des ponts partout où il a travaillé , a-t-il continué.

Outre la Fondation du CNA et son département de théâtre autochtone, M. Deacon attribue à M. Herrndorf le mérite d'avoir supervisé la création des Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène, du Fonds national de création, qui soutient la production de nouvelles œuvres dans tout le pays, et des festivals de scène du CNA , où le centre célèbre la culture et les arts de différentes régions du Canada.

N'importe lequel de ces éléments suffirait à distinguer la carrière de quelqu'un , a fait valoir M. Deacon. Le fait qu'il en ait une demi-douzaine à son actif le distingue tout simplement .

Peter Herrndorf, lors de la remise des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle à Rideau Hall, à Ottawa, le 1er vendredi juin 2018. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Peter Herrndorf a été décoré de l'Ordre de l'Ontario en 2008 pour avoir révolutionné la radiodiffusion, l'édition et les arts du spectacle au Canada dans les diverses organisations où il a servi.

En 2017, il a été promu au plus haut rang de l'Ordre du Canada pour son leadership visionnaire dans le paysage culturel canadien.

Il a ensuite reçu le Prix de la réalisation artistique des mains de l'ancienne gouverneure générale Julie Payette lors de la remise des Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène à Rideau Hall à Ottawa en 2018.

Les drapeaux du CNA seront en berne tout le mois de février en son honneur, a indiqué l'organisation dans un communiqué.

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC et La Presse canadienne