Les participants à l’Expédition Premières Nations accueillis chaleureusement à Pikogan

L'expédition a débuté chez les Atikamekw de Manawan le 16 février dernier et se terminera chez les Innus de Uashat mak Mani-utenam le 2 mars, soit plus de 4500 kilomètres.

Après avoir vécu 2 journées fort éprouvantes, la troisième journée d’expédition entre la communauté de Lac-Simon et celle de Pikogan s’est déroulée rondement.

C’est extraordinaire, inoubliable, les gens sont accueillants. On m’a invité pour faire ça, je suis très honoré. J’ai les larmes aux yeux, mais je me retiens , nous a mentionné Tony Malec de la communauté Nutashkuan, visiblement ému par l’accueil qu’il a reçu.

Tony Malec de la communauté Nutashkuan Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

L’ex-chef de la communauté de Pikogan David Kistabish participe à l’expédition avec sa conjointe Trycia Bazinet.

J’étais chef de file, j’étais le premier, c’est vraiment riche en émotion, c’est venu me chercher. On le fait aussi pour la cause des enfants puis mon fils le plus jeune, je le voyais en émotion, c’est venu me chercher. Il n’y a pas de mots pour décrire ça , explique David Kistabish.

L'ex chef de Pikogan David Kistabish participe à l’expédition avec sa conjointe Trycia Bazinet. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Retrouver ses racines

L’expédition veut rendre hommage aux femmes et filles autochtones disparues ou assassinées, les enfants disparus dans les pensionnats pour Autochtones et à Joyce Echaquan, une femme atikamekw décédée tragiquement à l’hôpital de Joliette.

Une façon aussi de reconnecter avec sa culture pour Tiffany Pinette de la communauté Mani-utenam.

Moi comme femme innu, j’ai grandi dans ma communauté, mais je n’ai pas connu vraiment ma culture, aujourd’hui j’espère découvrir dans les communautés au travers de notre expédition, car on va passer aussi sur notre territoire , explique la jeune femme, qui était aussi émotive de voir autant de gens les accueillir à Pikogan.

Tiffany Pinette de la communauté Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

C’est chaleureux, ça rend émotif de voir autant de monde, ils sont là, ils nous attendent, moi c’est mon moment que j’aime beaucoup quand on arrive dans une communauté et voir autant de monde qui sont contents de nous voir , ajoute-t-elle.

Ne pas oublier Sindy Ruperthouse

David Kistabish tenait pour sa part à souligner qu’il participe aussi à l’événement pour souligner qu’une femme de leur communauté est toujours disparue depuis avril 2014, soit Sindy Ruperthouse.

La famille n’a toujours pas de réponse et il ne faut pas oublier ça. Chaque fois qu’il y a un événement semblable ou similaire ici au sein des Premières Nations, la famille ici se retrouve à revivre ça, il y a de la peine qui revient, de la frustration qui revient. Où est-ce qu’est rendue l’enquête? Qu’est-ce qui se passe avec cette enquête-là? Moi c’est ça que je veux livrer comme message, je ne veux pas qu’on oublie et je veux qu’on prenne les choses au sérieux , explique-t-il.

Une affiche avec la photo de Sindy Ruperthouse est d’ailleurs encore bien visible à l’entrée de la communauté pour souligner sa disparition.

Sindy Ruperthouse a disparu depuis 2014 Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La réconciliation

David Kistabish se réjouit aussi de constater que toutes les communautés autochtones sont regroupées autour d’un même objectif.

On a des Attikameks, on a des Innus, on a des Naskapis, des Cris,, nommez-les, on fait toutes parties de l’expédition. 2-3 représentants de chaque communauté et ça c’est vraiment fort comme feeling. Il y a un lien qui est en train de se faire et c’est l’idée de l’expédition, de rallier les troupes, la réconciliation entre nous pour commencer, mais avec le peuple québécois aussi. Il y a des Québécois d’ailleurs qui font partie de l’expédition , explique David Kistabish.

Arrivée des participants à l'expéditions à Pikogan. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Patrick Brunette de Châteauguay et Réjean Tremblay de Montmagny sont deux des allochtones qui participent à l’expédition. Ils étaient d'ailleurs forts émotifs à leur arrivée.

C’est incroyable l’ambiance dans les communautés, on est super bien accueilli et on voit qu’il y a quelque chose qui vient du cœur dans chaque communauté , explique Patrick Brunette, qui affirme être très touché par ce qu'ont vécu les enfants dans les pensionnats autochtones.

Patrick Brunette de Châteauguay et Réjean Tremblay de Montmagny sont 2 des allochtones qui participent à l’expédition. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile