L’hiver doux en Ontario inquiète les producteurs de sirop d’érable

L’un d’entre eux, Kent Breedon, qui exploite Breedon's Maple Syrup avec sa femme depuis 28 ans, essaye de tirer le meilleur parti de ces conditions météorologiques tant qu’il le peut encore.

Pour l'instant, cela signifie que la saison des entailles commence tôt et qu'il y a plus d'opportunités de produire une récolte plus importante. Mais sur le long terme, cela pourrait provoquer la fermeture de sa ferme forestière à Alliston, en Ontario.

« C'est inquiétant que le temps change si vite [...] Si j'ai des petits-enfants qui font du sirop, peut-être qu’il fera trop chaud pour le faire. » — Une citation de Kent Breedon, producteur de sirop d'érable

Selon M. Breedon, il devient difficile de savoir quand préparer les machines et envoyer le personnel pour entailler ses 12 000 arbres chaque année, en raison du changement climatique. Cette année, il a commencé à exploiter début février, le plus tôt depuis le début de sa production.

Les producteurs de tout l'Ontario sont confrontés au même problème et comptent les uns sur les autres pour savoir quand commencer la récolte, explique le directeur général de l’Association des producteurs de sirop d'érable de l'Ontario, John Williams.

Puisque les entailles ne restent ouvertes que momentanément, les agriculteurs ne veulent pas percer l’arbre trop tôt ou trop tard, pour éviter de tout perdre, indique M. Williams.

« Maintenant, tout est très transitoire. Cela change toujours. Vous n'êtes jamais vraiment sûr. » — Une citation de John Williams, directeur général de l’Association des producteurs de sirop d'érable de l'Ontario

M. Williams précise que l'industrie est en bonne forme, car les progrès récents de la technologie et de la production ont contribué à compenser toute instabilité des tendances météorologiques.

Toutefois, la stabilité de l'industrie à long terme est toujours quelque chose à surveiller, car elle dépend de plusieurs facteurs, comme les espèces envahissantes et les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les sécheresses et les tempêtes.

Évidemment nous verrons moins de sucres disponibles et plus de stress sur les arbres si les conditions ne sont pas bonnes pour eux , prévient John Williams.

Le temps idéal pour percer les arbres se situe entre 5°C le jour et -5°C la nuit. Photo : (CBC News) / Spencer Gallichan-Lowe

Selon David Phillips, climatologue pour Environnement et Changement climatique Canada, le temps idéal pour percer les arbres se situe entre 5°C le jour et -5°C la nuit.

Le climatologue ajoute que les producteurs de l'État américain du Vermont, ainsi que ceux du Québec et du Nouveau-Brunswick, connaissent également des saisons hivernales douces, avec des entailles réalisées trois semaines plus tôt que d'habitude.

« C'est une question de flexibilité. Il faut être résilient et s’adapter. Vous devez y aller avec ce que Mère Nature vous donne. » — Une citation de David Phillips, climatologue pour Environnement et Changement climatique Canada

Selon le gouvernement fédéral, la majeure partie du sirop d'érable dans le monde est produite au Canada. L'année dernière, l'industrie a produit un record de 17,4 millions de gallons de sirop d'érable, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à 2021.

Peter Kuitenbrouwer, forestier et auteur qui écrit actuellement sur l'histoire du sirop d'érable, observe que la lutte contre le changement climatique est la solution pour protéger l'industrie.

Il s'agit d'une industrie emblématique, quelque chose de si vital pour notre nation, et c'est aussi une part importante de l'économie. Donc je pense que nous devons faire notre part pour lutter contre le changement climatique afin de protéger l'industrie , dit-il.

Avec les informations de Vanessa Balintec de CBC