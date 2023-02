La 45e Gatineau Loppet est lancée

Le coup d'envoi de la 45e Gatineau Loppet a eu lieu samedi matin dans le parc de Gatineau. La compétition a débuté avec les parcours de 5, 15, 27 et 50 km en technique classique.

L’événement s’étend sur toute la fin de semaine. Près de 2300 skieurs de fond sont attendus au parc de la Gatineau. Alors qu’elle attire des skieurs provenant de 18 pays, la Gatineau Loppet est le plus grand événement de ski de fond au Canada.

C’est événement est international, il y a des gens de partout qui participent. C’est vraiment incroyable de les voir revenir et [de les entendre] parler dans plusieurs langues et comparer leurs courses , a commenté Hélène Lacroix, une des 300 bénévoles apportant leur aide lors de cette fin de semaine.

Il s’agit cette année du véritable retour de la compétition, explique le président du conseil d’administration de la Gatineau Loppet, Philippe Lebel.

Le président du conseil d’administration de la Gatineau Loppet, Philippe Lebel Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

L’an passé on était l’un des premiers événements à pouvoir faire [un retour] en présentiel, mais ce n'était pas l’expérience à laquelle on a habitué les participantes et participants.

Les skieurs ont la possibilité cette année de profiter de l'entièreté des installations, aussi bien concernant le parcours de ski de fond, que les services de ravitaillement.

L’an passé, environ 2000 fondeurs avaient fêté le retour de l’événement en présentiel alors que les activités en personnes avaient été suspendues durant la pandémie de COVID-19.

Des conditions idéales

Les températures clémentes observées les dernières semaines avaient suscité quelques craintes du côté des participants. Mais les conditions se sont toutefois améliorées dans les derniers jours, effaçant ainsi les inquiétudes.

Dame nature nous a déroulé son tapis blanc à la dernière minute et nous a dit voilà, vous pouvez y aller , a illustré M.Lebel.

Les conditions étaient idéales pour l'ouverture de l'événement. Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Les participants ont pu profiter de conditions idéales lors de ce premier jour, malgré le froid ressenti en matinée.

Quand on est parti ce matin, il faisait froid, moins douze, et puis là il fait moins six, mais c’est une belle neige qui glisse bien. Ce sont de belles conditions, il n’y a rien à redire , a apprécié Guillaume Barbès-Morin, un participant de la Gatineau Loppet.

Guillaume Barbès-Morin, participant de la Gatineau Loppet Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Les fondeurs ont également constaté la qualité de l'organisation de l’événement. C’est toujours bien tracé à la Gatineau Loppet. Peu importe les conditions, on est vraiment chanceux les skieurs ici , a assuré la participante Myriam Grenier-Lévesque.

La Gatineau Loppet se poursuit dimanche avec quatre courses au programme : le 50 km, le 27 km et le 10 km technique libre, ainsi que le mini 2 km ultra challenge.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault