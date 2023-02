Lutter contre le décrochage scolaire en Outaouais

Alors que la semaine des Journées de la persévérance scolaire tire à sa fin au Québec, la hausse des taux de diplomation constatée dans la province et en Outaouais lors des dernières années suscite quelques questionnements.

Les chiffres sont parus dans le rapport du Taux de diplomation et de qualification par cohorte de nouveaux inscrits au secondaire publié en 2022, dans lequel on peut lire que pour l’ensemble du Québec (tous réseaux confondus), la part des élèves diplômés parmi les sortants est passée de 77,6 % à 82,2 % entre les années scolaires 2008-2009 et 2019-2020.

Le portrait en Outaouais au niveau de la persévérance scolaire a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Si on regarde quelques années en arrière, on avait historiquement un retard, on pouvait parler d’un taux de diplomation, pour un parcours de 7 ans, autour de 67 % , analyse le directeur de la Table éducation Outaouais, Pierre Boucher.

Il explique que la région de l’Outaouais se situe actuellement autour de 75 % de réussite, ce qui traduit, selon lui, un certain rattrapage du retard historique qu’accuse la région sur le reste de la province.

De nombreux facteurs influencent la progression de la persévérance scolaire en Outaouais, poursuit M.Boucher, dont le développement d’une multitude de méthodes pédagogiques pour encadrer les élèves en difficulté.

Un retour aux études à 32 ans

Roch Villeneuve est étudiant à l’Horizon depuis 2019, ainsi qu’à l'école l’Escale de depuis 2021. Alors qu’il avait arrêté ses études depuis une vingtaine d'années, il est fier d’avoir repris le chemin de l’école même si cela a été pour lui tout un défi.

Ça a été toute une claque dans la face de se retrouver assis à un pupitre alors que ça faisait 20 ans que je n'avais pas été [à l'école].

M. Villeneuve avait arrêté son parcours scolaire parce qu’il devenait, selon lui, trop âgé pour le poursuivre. Il assure que son retour aux études à 32 ans s’est avéré salvateur grâce à un encadrement de grande qualité.

Roch Villeneuve a effectué un retour aux études à 32 ans. Photo : Radio-Canada

Mon passé est ma force. Tout ce que je veux c’est de ne pas revenir aux sources, qui j’étais avant [...]. Ça a été un cheminement tout à fait fructueux, une véritable métamorphose.

Exemple de persévérance scolaire, M. Villeneuve rapporte qu’il n’a échoué à aucun de ses examens depuis sa reprise d’études. Il est d'ailleurs convaincu de décrocher son diplôme à l'issue de son programme, pour ensuite obtenir un emploi. J’aimerais être maître électricien et militaire réserviste , confie-il.

Quelques réserves exprimées du côté enseignant

Mais si les chiffres s'avèrent encourageants concernant la diplomation des apprenants, on exprime en revanche quelques réserves du côté des enseignants.

Isabelle Plante, professeure au Département de didactique à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), souligne que si le taux d’obtention du diplôme au secondaire est effectivement en progression, les épreuves ministérielles uniques ont toutefois été retirées pendant la période pandémique, dont certaines comptants pour 50 % de la note finale dans certaines matières.

Comme ces épreuves ont été retirées, il n’y a plus de balises comparatives , précise-t-elle, expliquant que ce type d’évaluation permet d’avoir le même seuil pour l’ensemble de la province.

Suzanne Tremblay, adjointe au ministre de l'Éducation et députée provinciale de Hull, pense quant à elle que les évaluations administrées par les enseignants ont permis d’apprécier le niveau scolaire des élèves.

La députée de provinciale de Hull, Suzanne Tremblay Photo : Radio-Canada / Nick Persaud

S’estimant consciente des difficultés véhiculées par le contexte pandémique, elle assure que le ministère de l'Éducation a œuvré pour favoriser la réussite scolaire.

C’est pour cela que le ministère a investi des sommes dans la persévérance scolaire [...] on a vraiment bonifié les montants pour aider les jeunes , soutient la députée de Hull.

À ma connaissance, les dernières données qui sont sorties avec des épreuves ministérielles [ont révélé] une augmentation des échecs, en particulier dans l’épreuve d’écriture en français secondaire cinq et travers le Québec , relève cependant M.Plante.

Pour la professeure, seule la réintroduction des épreuves ministérielles permettra de constater, ou non, une réelle amélioration dans le taux de diplomation.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil et de Emmanuelle Poisson