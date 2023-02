Ajout de cuves AP60 par Rio Tinto : Jean-Marc Crevier craint l’impact sur les emplois

L’élu, qui représente le secteur où se trouve le Complexe Jonquière et qui est aussi un ancien président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida, dit ne pas avoir été rassuré à la suite de la visite du chef de la direction de la division aluminium de Rio Tinto, Ivan Vella, dans la région.

Ivan Vella et le directeur exécutif des opérations Atlantique, Sébastien Ross, ont confirmé vendredi lors d’une rencontre avec les médias que Rio Tinto souhaitait ajouter 80 cuves AP60 au Complexe Jonquière en prévision de la fermeture de l'aluminerie d’Arvida, qui doit cesser ses opérations en 2025.

Ces 80 cuves, dont l’annonce devrait être faite d’ici la fin de l’année, s’ajouteraient aux 16 cuves AP60 déjà annoncées à l’usine AP60 qui compte 38 cuves.

Les deux dirigeants ont dit vouloir minimiser les impacts sur les travailleurs lors de la période de transition.

Jean-Marc Crevier dit toutefois craindre l’impact qu’aurait notamment la fermeture des cuves précuites sur les sous-traitants. Environ 250 employés de Rio Tinto travaillent à la vieille aluminerie d’Arvida.

Je le redis, 96 cuves, ça représente à peu près 125 à 150 personnes qui vont travailler dans ces nouvelles cuves-là, pour fermer les précuites, où tu as 550 personnes. On fait quoi avec tout le monde qui est là? , a-t-il indiqué, en entrevue samedi au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier est également un ancien président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Il estime que la façon dont se déroulera la transition doit préoccuper également le reste de la région. C’est inquiétant pour l’ensemble de la région , croit-il.

Jean-Marc Crevier se questionne aussi sur les emplois qui pourraient être abolis, alors que Sébastien Ross a indiqué vendredi que Rio Tinto tenterait de tirer avantage des départs à la retraite annoncés pour minimiser les impacts.

« Puis, ils ont toujours la même approche. Il dit aux travailleurs: "Il n’y a pas personne qui va perdre leur emploi. Soyez assuré, on va essayer de vous garder, puis on remplacera pas les retraites, on remplacera pas les préretraites." On va tout faire, mais au bout de la ligne, ça fait du moins, tout le temps, tout le temps. » — Une citation de Jean-Marc Crevier, conseiller municipal du district 6

Une très petite usine, selon Jean-Marc Crevier

Rio Tinto a également confirmé vendredi que l’Usine d’Alma serait privilégiée pour le déploiement de la technologie Elysis dans la région. Rio Tinto avait déjà choisi le site pour la construction de cuves prototypes.

Jean-Marc Crevier indique aussi ne pas être rassuré par les réponses des dirigeants sur le déploiement d’Elysis au Saguenay, alors qu’aucune date précise n’a été avancée pour la commercialisation de la technologie dans la région.

Rio Tinto mise sur cette technologie, qui permet de produire de l’aluminium sans émettre de gaz à effet de serre, pour assurer la croissance de ses opérations.

L'usine de Rio Tinto d'Alma Photo : Radio-Canada

L’élu aurait préféré voir Rio Tinto planifier déjà une usine d’une capacité de production d’au moins 400 000 tonnes, pour augmenter la production d’aluminium, plutôt que d’opter pour le maintien de sa production au Complexe Jonquière avec l’ajout de cuves AP60.

« Mettons qu’ils annonçaient les 96 cuves demain matin, ce serait la deuxième phase. Puis là, ça prendrait une troisième phase. [...] Aujourd’hui, si on fait les 96 cuves, on va arriver à 200, à peu près 210 000 tonnes, pour une technologie qu’on dit d’avant-garde, puis [qui est] très petite comme usine », a-t-il indiqué.

Une rencontre avec les mairesses de Saguenay et d’Alma

Par ailleurs, Ivan Vella a rencontré jeudi la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont dans le cadre de son passage dans la région. Sébastien Ross a également participé aux rencontres qui ont eu lieu séparément jeudi.

Les deux rencontres ont eu lieu séparément jeudi. Le directeur exécutif des opérations Atlantique, Sébastien Ross, était aussi présent.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

La rencontre avec la mairesse Julie Dufour a permis d’échanger sur les projets de Rio Tinto.

Il est important de maintenir des ponts de communication avec les décideurs d’entreprises comme Rio Tinto et c’est dans ce cadre que la rencontre s’est tenue afin d’échanger, de réaffirmer l’importance et le rôle de Saguenay dans le développement continu de la filière d’aluminium vert et d’obtenir les dernières mises à jour de Rio Tinto à cet égard , a indiqué la directrice de cabinet de Julie Dufour, Stéphanie Fortin, dans une déclaration transmise par écrit.

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, n’était pour sa part pas disponible pour une entrevue cette fin de semaine.