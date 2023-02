Pierre Montreuil appuiera le projet d’agrandissement du parc industriel

Le conseiller municipal, qui avait initialement voté en faveur de la préservation de tous les milieux humides existant entre l'Autoroute 40 et l'aéroport de Trois-Rivières, a publié samedi matin un long message sur sa page Facebook.

Il estime que les grandes villes québécoises se trouvent dans un cul-de-sac. Bien qu'imparfait, le projet est acceptable selon lui, puisque l'aménagement des lieux ne touchera que des milieux humides de qualité inférieure.

Le conseiller municipal du district du Carmel, Pierre Montreuil Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Pierre Montreuil explique que le conseil de ville est presque dysfonctionnel actuellement en raison de certains conseillers qui ralentissent les prises de décisions et qu'il est venu le temps de passer à autre chose.

« Devant pareille attitude, moi je suis un homme d’action. Je veux qu’on avance. On a des dossiers importants à régler. Il fallait que ça cesse. Le cas du parc industriel nous nuit dans notre fonctionnement. Il est temps qu’on règle ce problème. » — Une citation de Pierre Montreuil, conseiller du district du Carmel de Trois-Rivières

Il ajoute que la vente des terrains viendra gonfler le fonds environnemental trifluvien Éclore et surtout, permettre à la ville de maintenir sa progression sociale, culturelle et économique.

Des réactions

Dans le camp en faveur du projet d’agrandissement, le maire suppléant, Daniel Cournoyer, voit ce nouvel appui comme quelque chose de très positif . Même son de cloche pour le conseiller du district des Carrefours.

On a compris, on a entendu ceux qui sont contre. Là, moi j'ai hâte d'entendre ceux qui viennent me parler tous les jours et qui sont pour, parce que là, quelque part, on a l’impression que la population au complet est contre , affirme René Martin qui admet toutefois que le projet ne fait pas l’unanimité autour pour le public qu'autour de la table du conseil.

C'est sûr que ce ne sera pas un 14-0, ça va ressembler à un 8-7 ou un genre de 9-6. Kusqu'à maintenant ça s'enligne pour ça , estime le conseiller quant à un futur vote du conseil municipal.

Son collègue Pierre-Luc Fortin, qui avait voté contre la première mouture du projet d’agrandissement, espère quant à lui que Pierre Montreuil sera flexible dans sa position. Le conseiller du district des Estacades compte voter en faveur, mardi, de la proposition de Dany Carpentier qui demandera à ce qu’une firme externe se penche sur la densification industrielle de la ville.

« Si une majorité d'élus votent en faveur de l'agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55 sans consultations, sans voir toutes les options possibles, peut-être que ça va passer, mais ça va laisser une marque importante. On peut être 140 000 personnes gagnantes à mieux réfléchir. » — Une citation de Dany Carpentier, conseiller du district De-La-Vérendrye de Trois-Rivières

Le conseiller du district De-La-Vérendrye estime que le débat actuel nécessite de prendre un pas de recul. Dany Carpentier avait proposé en janvier la tenue d'une consultation publique sur le sujet, mais sa résolution avait été battue.

Je suis optimiste que lorsque la décision va arriver, il faudra passer à travers un processus de consultation publique..., mais il y a une question importante. Quel est l’avenir du développement industriel à Trois-Rivières et où va-t-il se développer ? , ajoute-t-il.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin