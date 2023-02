Déneigement, un tout autre dénouement au centre-ville de Québec

De nombreuses personnes, comme celles de l'organisation du Tournoi pee-wee, sont heureuses de voir que le travail s'est fait rapidement cette fois-ci.

Faut dire quand ça va pas bien et faut dire quand ça va bien, sincèrement cette fin de semaine la Ville a fait un très bon travail. Ils se sont très bien repris par rapport à la semaine dernière , souligne Patrick Dom de la direction du Tournoi pee-wee.

La Ville de Québec avait d'ailleurs promis de s’adapter. Le vice-président du comité exécutif et responsable du déneigement, Pierre-Luc Lachance, a même posé la question aux citoyens sur ses réseaux sociaux samedi en matinée pour prendre le pouls de la population.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La responsable de l'entretien des voies de circulation à la Ville, Marie-Pierre Raymond, explique que la fin des précipitations en début d'après-midi a aidé les équipes à effectuer une grande partie du travail avant même la fin de la journée.

« On a enlevé la neige dans les secteurs denses. On a fait le gros, on va faire le ménage dimanche. » — Une citation de Marie-Pierre Raymond, responsable de l'entretien des voies de circulation municipales

Une meilleure flexibilité

Alors que des entrepreneurs privés avaient dû être appelés la fin de semaine dernière pour déneiger, cette fois-ci les représentants des SDC sont satisfaits du travail de la Ville.

Les Sociétés de développement commercial aimeraient tout de même que la politique soit plus flexible dorénavant.

Priorité aux artères commerciales, il faut être capable de rivaliser avec la concurrence comme les centres commerciaux. On ne peut pas étirer les dommages d’une tempête sur deux ou trois jours , mentionne Bruno Salvail, le directeur général de la SDC Maguire qui affirme sentir une ouverture de la part de la Ville pour revoir sa gestion du déneigement.

François Blay Martel, directeur général de la SDC Faubourg-Saint-Jean-Baptiste, abonde dans le même sens. Il pense qu’une personnalisation du déneigement serait dans l’intérêt de la Ville, des commerçants, des citoyens et des SDC. L’important c’est de se parler et on a constaté que les besoins sont différents dans chacun des secteurs. Donc c’est important qu’il y ait ce dialogue.

Les SDC espèrent tenir davantage de rencontres avec la Ville pour entretenir de bonnes communications.

Selon des entrevues de Philippe L'Heureux.