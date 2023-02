La première équipe féminine de rugby en fauteuil roulant fait ses débuts au Canada

Cet événement marque la première compétition internationale dédiée aux athlètes féminines de rugby en fauteuil roulant à laquelle le Canada, et l'équipe de l'organisme Rugby en fauteuil roulant Canada, participent.

En vue du départ, l’équipe s'est réunie pour prendre part au tournoi Ignite qui se déroule du 17 au 19 février à l'école secondaire Bishop Carroll, à Calgary. Parmi les joueuses présentes figure Erika Schmutz, une athlète originaire de l’Ontario qui était devenue, en 2002, la seule femme de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant.

C'est à ces moments-là que la chimie s'installe , lance-t-elle. C’est là que nous déterminons quelles formules fonctionnent, ce dont chaque personne a besoin pour donner le meilleur d'elle-même et que nous créons des liens.

Après avoir tenté de mettre sur pied une équipe féminine il y a près de 15 ans, Erika Schmutz est enthousiaste à l'idée de voir ce rêve se réaliser et d'avoir toute l'équipe réunie pour la première fois. En fauteuil roulant depuis un accident survenu en 2000, Erika Schmutz s'est essayée à plusieurs sports, mais c'est le rugby qui a véritablement conquis son cœur.

Le rugby en fauteuil roulant est généralement un sport mixte où les équipes paralympiques sont composées d'hommes et de femmes. La Calgarienne Ashley Munro reconnaît que rejoindre une équipe de rugby mixte peut être intimidant, mais elle encourage tout de même davantage de femmes à essayer ce sport.

Ashley Munro entame sa sixième année de pratique. Tous les hommes avec lesquels nous avons joué sont tous si accueillants [...] , dit-elle. Ils sont chaleureux et ils nous aident à apprendre le sport pour que nous voulions aussi y prendre part.

Brianna Hennessy a quant à elle toujours été une athlète multisports qui se démarque tant par son ardeur que par son talent. Originaire de l’Ontario, celle-ci s'est lancée dans le rugby en fauteuil roulant en devenant la seule femme dans une équipe au sein de la ligue régie par la United States Wheelchair Rugby Association.

Jessica Kruger (à droite) et Brianna Hennessy (à gauche) ont toutes deux pris part au tournoi Ignite qui se déroule du 17 au 19 février à l'école secondaire Bishop Carroll de Calgary.

La joueuse estime que le fait d’avoir l'occasion de jouer dans une équipe féminine établit un précédent pour le sport féminin et pour le développement des athlètes féminines.

« C'est merveilleux de représenter le Canada, mais sur une plus grande échelle, le simple fait de pouvoir compter sur l'implication et la participation de femmes [venant] du monde entier est énorme pour nous et représente beaucoup pour nous. »