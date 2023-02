L’inflation : un double défi pour les personnes allergiques

Le panier d’épicerie est de plus en plus coûteux pour tout le monde. Mais, pour les personnes aux prises avec des allergies alimentaires, il peut parfois être difficile de joindre les deux bouts.

Charles de Repentigny est âgé de 44 ans, et vit avec une allergie aux produits laitiers et au soya. Sa conjointe et lui n’ont pas un grand revenu, et doivent pourtant acheter des aliments plus chers spécialement pour les allergies de Charles.

Bénéficiaires de l'aide sociale, sa conjointe et lui vendent des journaux quelques heures par semaine pour arrondir leur fin de mois.

Le journal de rue, c'est avec ça qu'on s'en sort sinon je ne sais pas ce que l'on ferait, soutient la conjointe de Charles, Louise Gauthier. Comme bien d'autres, on aurait de la misère à y arriver.

Charles de Repentigny et sa conjointe, Louise Gauthier. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Les banques alimentaires pourraient être une solution pour venir en aide à ce couple, mais, encore une fois, les allergies compliquent la tâche. Souvent, les dons reçus contiennent des aliments que Charles de Repentigny ne peut pas manger.

Des organismes comme La Grande Table sont conscients de ces enjeux. N'importe qui peut avoir un problème et il ne faut pas que l'allergie soit un frein , croit l’intervenante en travail social à La Grande Table, Clothilde Stamm.

L’organisme tente de répondre aux différents besoins lors de la confection des plats. On a toujours, le nom du plat, les ingrédients principaux qui composent le plat et à côté si par exemple, il y a des noix, des fruits de mer ou du lactose, ça va toujours être indiqué , explique Clothilde Stamm.

Malgré ça, le défi de Charles demeure important. Il faut que je vive avec, indique-t-il. Je ne m'apitoie pas sur mon sort.

D’après le reportage d’Arianne Béland.