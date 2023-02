À Letellier, une course de motoneiges antiques pour aider la communauté

L’événement qui se tient pour la huitième fois cette année revêt aussi une saveur particulière après une pause pandémique de deux ans. Pour une journée, cette communauté remonte ainsi brièvement le temps pour offrir un spectacle ou nostalgie mécanique, dérapages contrôlés, ou pas, et surtout, bonne humeur se côtoient.

Au bord de la piste de course, entre le bruit des moteurs et l’odeur de l’essence, plusieurs familles observent la compétition avec attention. De temps à autre, des encouragements se font entendre au passage d’une motoneige.

Au total, 44 participants se sont inscrits pour ce Snowcrusher 100, avec des personnes de partout au Manitoba.

Parmi eux, une famille de Saint-Pierre-Jolys regroupée autour d’un véhicule en panne.

Jacqueline Dotremont, ses enfants et ses petits-enfants sont venus pour soutenir le petit-fils Tristan, qui conduit une Yamaha construite en 1974.

L’essence ne va pas au moteur , glisse-t-elle en observant son fils tenter de réparer la machine.

Pour les Dotremont, la motoneige c’est une affaire de famille, Jacqueline est fière de dire qu’à 71 ans, elle a déjà fait 70 000 milles lors de sa première randonnée avec sa Polaris.

Mais je ne participe pas à la course, sourit-elle, c’est un peu difficile pour moi .

Mais bien au-delà des frontières manitobaines, la course attire des participants de la Saskatchewan et des États-Unis.

Le fait que ce soit des motoneiges anciennes, qu’on voit peu, ça rend cette course particulière et donc ça attire des gens de tout partout , explique TJ Jutras, vice-président du comité athlétique de Letellier qui participe à l’organisation.

Et à la vue du stationnement plein dans ce petit village de 120 âmes, il est facile de mesurer l’ampleur de l’événement.

Surtout qu’encore cette année, l’événement était incertain selon TJ Jutras qui explique que les autres organisateurs et lui avaient seulement six semaines pour tout organiser .

En 2020, on avait 63 participants, souligne-t-il, donc on a moins cette année, mais il était important de reprendre .

Et au-delà de la seule course, le Snowcrusher 100 est aussi essentiel à Letellier puisqu’il contribue à lever des fonds pour l’entretien et la rénovation du centre communautaire du village.

On ramasse toujours près de 10 000 piasses [dollars], précise TJ Jutras, c’est fantastique pour nous.

L’argent récolté dans le passé a par exemple servi en partie à construire un tout nouveau centre communautaire en 2019.

Un projet d’envergure qui nécessitait la somme de plus d’un million de dollars.

On a levé ces fonds en moins de 5 ans, lance fièrement le résident de Letellier, pour un petit village de 120 personnes c’est incroyable !

« Quand on doit trouver des fonds. on doit trouver des méthodes originales et donc quand quelqu’un a eu l’idée de cette course, on s’est dit pourquoi pas et nous voilà 10 ans plus tard »