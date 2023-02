Festival du Voyageur : sans restrictions pour la première fois plus de 2 ans

Des milliers de festivaliers sont attendus pendant plus d'une semaine près du Fort Gibraltar, dans le quartier de Saint-Boniface à Winnipeg.

Tout au long du festival, plus de 200 artistes se produiront sur les différents sites, soit le plus grand nombre d’artistes de l'histoire de l'événement.

Le directeur général du Festival du Voyageur, Darrel Nadeau, se réjouit des conditions météorologiques clémentes et de revoir de nombreux festivaliers sur place. Nos tentes sont pleines de vie et la météo est belle, on ne peut pas être plus contents!

Les visiteurs peuvent assister à de nombreux spectacles et profiter du soleil d'hiver manitobain. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

En plus d'avoir accès à davantage d'espace et de tentes, M. Nadeau souligne que les visiteurs pourront admirer une exposition artistique qui regroupe 15 artistes autochtones locaux.

Le directeur général ajoute que la programmation vise à faire rayonner la francophonie. La programmation est à plus de 50 % francophone, donc les anglophones vont inévitablement découvrir des artistes francophones et entendre parler le français.

« Le but, pour nous, c'est de bâtir des ponts entre la francophonie et la majorité anglophone. » — Une citation de Darrel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur

Des festivaliers s'apprêtent à déguster de la tire d'érable sur neige. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Le grand retour du Festival du Voyageur sans restrictions concernant le nombre de participants fait le bonheur de festivaliers comme Julie Courcelles. C'est vraiment excitant et ça fait du bien de reprendre et de pouvoir s'amuser. Ça fait chaud au cœur , lance-t-elle.

Venue avec sa famille, Laura Graceffo est contente de pouvoir partager l'expérience du festival avec ses enfants. Mon fils est né au début de la pandémie alors c'est son premier festival. Il n'a pas arrêté de danser depuis qu'on est arrivés!

Pour plusieurs visiteurs, dont Daniel Dupont, la dimension culturelle est essentielle. En plus d'être un événement rassembleur, le Festival du Voyageur est aussi une manière de célébrer la francophonie manitobaine en grand.

L'hiver est long ici au Manitoba et le festival, c'est une belle façon de se rassembler et d'être fiers de notre culture. Juste avoir du plaisir et de briser l'hiver un petit peu.

Le Festival du Voyageur se déroule jusqu'au 26 février.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et de Godlove Kamwa