Le hockey féminin à l’honneur à l’aréna Marcel-Claveau de Saint-Ambroise

Les Rebelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Husky de Chaudière s'affrontaient samedi à l'aréna Marcel-Claveau. Des centaines de parents, amis et partisans étaient présents pour encourager l'équipe locale, qui évolue au niveau M15AA.

C'est que l’équipe a été sélectionnée par Hockey Canada pour représenter la province de Québec lors de cette journée bien spéciale.

C'est un match de saison régulière, c'est le genre de hockey qu'on peut voir à chaque fois qu'on a des matchs locaux, même à l'extérieur. On est très contents de ce que ça donne comme événement, de l'exposure qu'on a pour notre organisation. Ça fait en sorte que nos filles vivent des expériences différentes. La chance d'avoir été sélectionné par Hockey Canada, de porter le chandail. Les filles ont embarqué dans notre projet et elles étaient bien contentes , a indiqué Nathalie Perron, présidente de l'organisation du hockey féminin du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Nathalie Perron, présidente de l'organisation du hockey féminin du Saguenay-Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

C'était aussi l'occasion de mettre en lumière ces jeunes filles au sein d'un sport qui, trop souvent, est associé aux garçons.

C'est une bonne visibilité pour le hockey féminin. On parle beaucoup des garçons, mais pas assez des filles, je trouve , a fait valoir une joueuse des Rebelles.

On se donne souvent et c'est ça qui est important. Et nos parents sont beaucoup là pour nous aussi, ça fait partie de ça, et pour ça, on les remercie , a ajouté une autre.

Une fierté pour les parents

C'est connu, nombreux sont les parents qui mettent temps et efforts pour que leur jeune évolue au hockey. Pour eux, de voir leur fille revêtir le maillot de l'équipe du Canada est un accomplissement en soi.

C'est quand même beaucoup d'heures, on planifie nos horaires, avec le travail, on se prend des congés [...], souvent, les samedis on part toute la journée, ça arrive qu'on parte le vendredi soir , a indiqué Hélène Pedneault, mère de Léanne Brassard, capitaine de l’équipe Les Rebelles.

Des besoins pour une ligue intercollégiale

Avec le programme de sport-études, la région possède un bon bassin de relève au niveau des hockeyeuses. On en compte environ 100 au total. Toutefois, ce qu'il manque, ce serait la création d'une ligue intercollégiale, selon plusieurs parents. Le député de Dubuc, François Tremblay, s'est dit sensible à ces demandes.

[Il y a un] besoin réel d'avoir peut-être du collégial féminin ici, parce qu'on perd nos jeunes, pourtant, ils trippent dans le sport, ils pourraient faire leur sport ici collégial puis peut-être même aller à l'université puis rester dans la région , a-t-il expliqué.

C'est finalement l'équipe locale, les Rebelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a remporté le match 8 à 3. Malgré tout, c'est tout le hockey féminin qui en sort gagnant.