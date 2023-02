La communauté s’implique pour prolonger la saison de ski au Mont Apic

Grâce à la mobilisation d’une région, la communauté de skieurs va pouvoir prolonger sa saison sur les pistes du mont Apic. Plus de 100 000 $ ont été récoltés, dans une campagne de sociofinancement, pour acheter un premier canon à neige qui fera la différence pour la saison de ski.

Confrontés à un manque de neige naturelle et à des températures douces, la station de ski familiale le Mont Apic réduisait de plus en plus son temps d’ouverture.

On était toujours en train de regarder la météo : le Mont Apic va être ouvert en fin de semaine? , lance d’emblée le président de la station de ski, Sébastien Bélanger.

La question ne devrait plus se poser pour les prochaines saisons. L'arrivée d’un premier canon à neige à la station va changer la donne selon le directeur général Samuel Bradette.

On va réussir à quasiment doubler notre nombre de jours ouvrables , indique-t-il. Jusqu’à présent, seule la neige naturelle tapissait les pentes.

Les projets de la station de ski familiale ne s'arrêtent pas là. Samuel Bradette explique qu’un deuxième canon à neige sera acheté dans les prochains mois. Pour l’approvisionnement en eau, la station prévoit aménager un étang artificiel. Des travaux dispendieux qui n'auraient pas été possibles sans l'implication de la communauté par une campagne de sociofinancement et le soutien de la MRC de l’Érable.

La MRC de l’Érable a confirmé un montant de 250 000 $ pour le projet d’enneigement. Mais il fallait d’autres financements , explique Samuel Bradette.

La station de ski a soumis une demande au Fonds mille et un projets pour la jeunesse qui vise à soutenir des initiatives pour un public jeune. C’est grâce à ce fond qu’ils ont pu lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme La Ruche.

Le fond s’engage à doubler le montant récolté jusqu’à concurrence de 100 000 $ , précise alors Samuel Bradette.

Des citoyens, des entrepreneurs, des organisations et des municipalités comme Lyster ou encore Plessisville, ont fait un don sur la plateforme. Beaucoup de skieurs rencontrés sur les pistes samedi étaient fiers de voir que leur propre communauté a permis de donner un élan au projet d’enneigement.

C’est une très bonne idée, c’est une bonne idée que le monde finance , se réjouit une skieuse.

S’adapter aux changements climatiques

Depuis plusieurs années, la saison était écourtée. Il manque de neige, à Noël il y a souvent du gros temps doux et à la Relâche aussi on l'a vu cette semaine , souligne M. Bélanger.

« On était ouvert dans le temps des Fêtes si on recule de 20 ans, mais ça a toujours été un enjeu quand même, mais moins marqué que présentement. » — Une citation de Sébastien Bélanger, président de la station de ski du Mont Apic

L'arrivée des canons à neige permettra à la station de ski du Mont Apic de mieux s'adapter aux changements climatiques.

Les stations de ski, autres victimes des changements climatiques ÉMISSION ICI PREMIÈRE • L'heure du monde Les stations de ski, autres victimes des changements climatiques. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Si les stations de ski ne s'adaptent pas aux changements climatiques, on risque de perdre de 7 à 10 jours des opérations d'une station de ski donc c'est vraiment important que les stations investissent au niveau de la fabrication de neige spécifie la directrice des communications de l’association des stations de ski du Québec, Josée Cusson.

L’argent récolté permettra de faire l’achat de trois canons à neige qui serviront à enneiger 9 pistes de ski et glissades sur tubes.

D’après un reportage de Flavie Sauvageau.