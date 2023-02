Le hockey féminin à l’honneur à Sherbrooke

Le hockey féminin prend de plus en plus de place au sein du hockey mineur sherbrookois. Il est à l'honneur ce week-end et le prochain au Centre récréatif Rock Forest.

C'est le fun parce qu'on est chez nous justement, ça nous permet de montrer nos arénas, assure une joueuse des Harfangs du Triolet, Élodie Gagnon. Puis c'est chez nous, donc on est plus déterminées à gagner.

Dans le cadre de ce tournoi, 56 équipes et environ 850 joueuses de partout au Québec s’affrontent. Et l’ambiance est au rendez-vous. Ça fait plus de bruit parce qu'on est chez nous, fait qu'il y a plus de monde de notre famille qui peut venir ici , détaille Élodie Gagnon.

« Je pense qu’il y a une bonne progression au niveau du hockey féminin. Je pense que les filles prennent goût de plus en plus à jouer au hockey. Je pense que c'est accessible autant pour les garçons que les filles. » — Une citation de Stéphane Dion, directeur général de Hockey Sherbrooke.

Le fait que le hockey féminin soit de plus en plus visible permet également aux jeunes joueuses d’avoir des modèles. Ça incite les jeunes filles à vouloir participer aussi là, juste montrer que c'est pas juste un sport de gars , croit le président du tournoi féminin de Sherbrooke, Jean-François Lalande.

« Ça nous inspire un peu parce qu'on voit ce qu'elles peuvent faire. Puis on essaie de tout mettre en pratique pour essayer de faire la même chose qu'elles, pour pouvoir s'améliorer de plus en plus. » — Une citation de Élodie Gagnon, Harfangs du Triolet.

À Sherbrooke on a le privilège d'avoir du M13 AAA qui est une équipe de premier niveau au niveau du féminin, on en est très heureux, souligne le directeur général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion. On peut voir que l'encadrement des filles est vraiment pris au sérieux.