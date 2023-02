Les joueurs des Canucks Oliver Ekman-Larsson et Curtis Lazar sont blessés

Le défenseur Oliver Ekman-Larsson et l'attaquant Curtis Lazar sont toujours à l'infirmerie après avoir subi des blessures lors de la défaite de 6-4 des Canucks de Vancouver, mercredi face aux Rangers de New York.

L'entraîneur-chef des Canucks, Rick Tocchet, a affirmé qu'Oliver Ekman-Larsson sera sur la touche pour « quelques semaines » en raison d'une entorse à une cheville. Le Suédois âgé de 31 ans connaît une campagne difficile. Il a été limité à deux buts et 20 aides en 54 rencontres.

De son côté, Curtis Lazar est aux prises avec une blessure au bas du corps. Son état de santé sera réévalué de manière quotidienne.

Les Canucks ont inscrit le nom du défenseur Travis Dermott sur la liste des blessés, samedi, en plus de rappeler le défenseur Christian Wolanin de leur club-école dans la Ligue américaine de hockey. Travis Dermott n'a pas joué depuis le 25 janvier.