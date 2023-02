Une vente-débarras populaire pour les soeurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil

La vente-débarras a lieu à l’ancien immeuble de la congrégation à Chicoutimi, qui a été vendu en décembre. Les soeurs de la congrégation y demeurent locataires.

La communauté religieuse a fait don d'une partie de ses biens à l'Atelier de récupération Saint-Joseph qui organise la vente.

Les profits seront divisés entre l’atelier, les soeurs, un organisme de leur choix et les Gratuivores du Saguenay, un groupe qui lutte contre le gaspillage alimentaire.

Les soeurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil ont tenu une vente-débarras samedi dans leur ancien immeuble situé à Chicoutimi, qu'elles occupent maintenant comme locataires. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Certaines personnes ont même commencé à faire la file vers 5 h samedi matin pour être les premières à mettre la main sur des objets, alors que les portes ouvraient à 9 h.

Ça a été complètement fou, explique le directeur général de l’Atelier Saint-Joseph , Carl Larouche.

À un moment donné, on n’était plus capable de marcher dans le gymnase, a-t-il ajouté. C’était beaucoup, beaucoup plus achalandé que je pensais, mais on est bien contents, puis on est très satisfaits, puis ça va nous aider à aider d’autres organismes.

Plusieurs objets religieux étaient aussi à vendre. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Plusieurs personnes espéraient faire des trouvailles lors de la vente-débarras ou souhaitaient encourager les organismes en achetant un objet.

La vente-débarras se poursuit dimanche de 9 h à 16 h.

Avec les informations de Béatrice Rooney