Pacey Wall est le champion de la fondation manitobaine de l’Hôpital pour enfants de 2023

Du haut de ses 9 ans, c’est l’optimisme sans borne de Pacey Wall qui fait de lui un choix idéal pour être un ambassadeur auprès des autres enfants qui se font soigner à l’hôpital, selon ses médecins.

Chaque année, la fondation manitobaine de l'Hôpital pour enfants choisit un champion pour agir en tant que porte-parole auprès d'autres patients.

Pacey Wall se dit excité d’avoir reçu le titre de champion. Même s’il souffre d’une maladie intestinale débilitante, cela ne l’empêche pas de mettre en place des idées pour venir en aide aux enfants comme lui.

« Je veux faire des levées de fonds pour qu’un jour, le Dr Keijzer puisse trouver un traitement pour moi et pour d’autres enfants. »

Selon le chef de chirurgie pédiatrique à l’Hôpital pour enfants, le Dr Richard Keijzer, Pacey Hall est atteint d’une maladie rare qui l’empêche de manger des aliments solides.

Tout a commencé quand il avait 3 ans après que ses parents ont remarqué qu’il avait des problèmes de selle.

Des tests médicaux avaient démontré qu’il y avait une masse de matière fécale à l’intérieur de ses intestins.

Sa mère, Kim Wall, se rappelle que la santé de son fils détériorait au fil du temps.

« On ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi cela arrivait et comment on allait trouver une solution. »