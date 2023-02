Saisie de drogues d’une valeur de plus d’1 M $ par la police de Winnipeg à Saint-Vital 

En novembre 2022, l'unité des armes à feu et des gangs de la police de Winnipeg a entamé son enquête sur un homme de 39 ans soupçonné de trafic d’importantes quantités de cocaïne, de fentanyl et de méthamphétamine.

L’homme a été arrêté le 10 février dans une maison située sur St. Anne's Road, entre les avenues Wales et Worrthington, informent les autorités.

Une femme de 38 ans a également été arrêtée.

Outre les drogues, la police indique avoir saisi, entre autres, des outils pour fabriquer de la fausse monnaie, deux pistolets à plomb et 30 000 dollars en espèces.

Les deux personnes font face à plusieurs accusations, notamment de possession d'une substance dans le but de faire le trafic de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine, ainsi que de fabrication et de possession de monnaie contrefaite.

Pr ailleurs, l'homme est également accusé de possession d'une arme puis placé en détention provisoire. Quant à la femme, elle a été libérée sur engagement.