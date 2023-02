À Mackenzie, il y a assez de médecins de famille, mais l’hôpital manque d’infirmières

Trouver un médecin de famille en Colombie-Britannique est un défi, notamment dans des communautés rurales. Pourtant, au nord de Prince George, la petite communauté de Mackenzie et ses 4000 habitants sont, pour l'instant, mieux dotés avec huit médecins de famille.

La communauté a du financement provincial pour 6,5 médecins de famille. Cependant, plusieurs des huit médecins travaillent à temps partiel et leur travail combiné représente environ 5,7 médecins.

Les médecins de la communauté disent que même s’il y a un léger manque de médecins de famille à temps plein, leur charge de travail reste « gérable ».

L’un de ces médecins, Dr Ian Dobson, est arrivé dans la communauté il y a neuf ans de Vancouver, grâce au programme de suppléance qui fait venir des médecins dans des zones rurales pour une durée limitée. Le charme ayant opéré, Ian Dobson est resté à Mackenzie. Je ne pourrais pas être plus heureux , affirme-t-il.

Son collègue, Dr Dan Penman, est arrivé quant à lui il y a dix ans en quête d'une nouvelle aventure pour fuir sa vie citadine. C'est une communauté vraiment sympathique [et] très accueillante. [La population] est très reconnaissante.

Parmi les raisons ayant convaincu ces médecins de rester dans la communauté figurent le paysage, l'accès aux loisirs et des trajets courts. Les médecins expliquent aussi aimer le fait d'élever leurs jeunes enfants en zone rurale.

Selon eux, le modèle de paiement alternatif les a aidés, ainsi que d'autres médecins, à rester à Mackenzie. Dan Penman précise que la régie de santé du Nord possède et maintient l’immeuble où ils travaillent, les laissant se concentrer sur la médecine plutôt que sur la gestion d'une entreprise.

L'hôpital en manque de personnel infirmier

En Colombie-Britannique, la plupart des médecins sont des entrepreneurs indépendants et gèrent leurs cabinets comme des entreprises. Un nouveau modèle de rémunération des médecins qui vient d'être introduit dans la province prendra notamment en compte le temps passé avec les patients.

Selon Dan Penman, parce que les médecins de Mackenzie n’ont pas à se soucier de responsabilités administratives, ils peuvent répondre aux besoins de la population.

Si la situation semble sous contrôle du côté des médecins de famille, l'hôpital local doit néanmoins parfois fermer à cause d’une pénurie de personnel, en particulier de personnel infirmier.

Il y a un élément d'instabilité là-bas et beaucoup de médecins ne veulent vraiment pas travailler dans un cadre comme celui-là s'ils n'ont pas de personnel infirmier ou de stabilité en matière de couverture des urgences , analyse Dan Penman.

La mairesse de Mackenzie, Joan Atkinson, explique qu’un groupe de 30 maires de la province travaille sur une demande d’aide au gouvernement pour faire face aux pénuries de soins de santé dans leur ensemble. Nous devons doter en personnel tous nos hôpitaux et nous devons doter en personnel toutes nos unités paramédicales à travers la province.

Même si la communauté est bien lotie en médecins de famille, Dan Penman mentionne que deux médecins à temps partiel comptent partir plus tard dans l’année. Pour lui, la régie de santé et la communauté doivent continuer leurs efforts de recrutement et de rétention des médecins.

À partir du moment où vous relâchez vos efforts, et que vous perdez deux docteurs, alors les choses sont déstabilisées [...] Si vous perdez suffisamment de médecins [...], les médecins [restants] peuvent alors subir de l'épuisement professionnel.

Avec les informations de Courtney Dickson