De pensionnaire à artiste, il trouve la paix au bout de ses pinceaux

Un artiste d'origine afro-américaine et autochtone aujourd'hui établi sur l’île de Vancouver a choisi la peinture pour exprimer le traumatisme vécu durant sa jeunesse passée dans des établissements religieux des Territoires du Nord-Ouest et de l’Alberta.

À 79 ans, les oeuvres de Robert Burke sont le reflet du temps qu’il a passé au pensionnat pour Autochtones St Joseph de Fort Resolution, aux Territoires du Nord-Ouest, puis au pensionnat pour garçons St Mary, à Edmonton.

Ce n’était pas une expérience très agréable. [...] On était laissés à nous-même, au pensionnat , confie-t-il.

Fils d’un soldat afro-américain et d’une mère autochtone de Fort Smith, aux Territoires du Nord-Ouest, il a été abandonné très tôt, passant ses nuits chez des membres de communautés autochtones, à errer en forêt ou au poste de police, jusqu’à ce qu’il soit envoyé au pensionnat.

Il n’est toutefois pas amer, lorsqu’il repense à son histoire. Ça a fait la personne que je suis , lance-t-il, avant d’ajouter : Vous savez, je ne suis pas un artiste renommé, mais je commence à me faire connaître!

Ses oeuvres ont notamment été exposées au Musée des beaux-arts du Grand Victoria lorsqu’il a reçu le prix Tanabe, en 2022. Ce prix est remis annuellement à des artistes britanno-colombiens faisant preuve d’une créativité exceptionnelle et prometteuse par un groupe de conservateurs des musées de la province.

La race oubliée

Lorsqu’il était au pensionnat, Robert Burke n’a jamais entendu parler d’une communauté noire comme on en parle aujourd’hui, mais il souligne qu’il n’était pas le seul élève noir.

Ce groupe de jeunes nés d’un parent noir et d’un parent autochtone, il l’appelle la race oubliée et en a fait l’objet d’une série d’oeuvres. C’est le résultat de ma connaissance de moi-même, parce que pendant la plus grande partie de ma vie, on a essayé de me convaincre que j’étais quelqu’un d’autre.

En fait, j’ai toujours su qui j’étais [...] quand on vous traite de [mot en n] dans votre enfance, vous savez de quoi il en retourne , explique-t-il.

Tout ce qu’il sait de son père, c’est que l’homme était l’un des milliers de soldats américains envoyés au Canada pour bâtir la route de l’Alaska, dans les années 1940.

Contrairement aux soldats blancs, les Afro-Américains vivaient de façon complètement séparée des communautés locales, explique l’historien Ken Coates. Cette époque, ajoute-t-il, en était une de grands stéréotypes et de toutes sortes de préjugés . L’armée laissait ces soldats dans des camps à des kilomètres des villes.

Cela n’a toutefois pas empêché les relations de toute sorte entre ces militaires et des membres de communautés locales, note Ken Coates. De certaines de ces relations sont nés des enfants.

Les pinceaux comme instruments de guérison

Après ses années comme pensionnaire, Robert Burke raconte avoir été ouvrier de ferme, puis opérateur de machinerie avant de se lancer dans l’industrie forestière.

À sa retraite, à 53 ans, il s’est inscrit dans une école d’art de Victoria, en Colombie-Britannique. Par ses pinceaux, il raconte aujourd’hui son histoire et chemine vers la guérison.

La plupart de mes oeuvres sont à caractère social , explique-t-il. Elles sont une façon de comprendre les choses et de me libérer l’esprit.

Avec les informations de Marc Winkler et Sara Minogue