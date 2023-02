Une manifestation à Ottawa contre la privatisation du système de santé ontarien

Nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire de la province et on voulait envoyer un message, par l’entremise de quelques députés de la région, [au] gouvernement Ford , a déclaré le coprésident de la Coalition de santé d’Ottawa, Edward Cashman.

Organisée par la Coalition, la manifestation avait pour principale revendication l’arrêt du processus de privatisation des soins de santé et l’augmentation du financement des services de santé publics.

Sensibilisés par la cause, Lucille Collard et Joel Harden, les députés provinciaux d’Ottawa-Vanier et d'Ottawa-centre, se sont joint aux manifestants pour démontrer leur soutien.

Je pense qu’ils comprennent très bien les enjeux et les dangers de la privatisation qu’on voit se dessiner avec le gouvernement Ford , a affirmé la députée libérale d’Ottawa-Vanier.

La manifestation a eu lieu devant l'Institut Herzig Eye. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Selon la manifestante Susan Rab, membre de Justice for workers, le système public souffre de graves manquements. En ce sens, elle a assuré que la privatisation des soins de santé aura pour conséquence d'aggraver la situation.

Des besoins dans le système de santé publique

On a besoin des fonds pour nos hôpitaux, on a besoin des fonds pour notre système de santé publique , a appuyé le député néodémocrate Harden.

Ce dernier a soutenu que le financement des centres de santé privés est doublement problématique. Alors que le coût des soins serait plus élevé que dans les établissements publics, les conditions de travail offertes dans le privé auraient pour effet d’attirer les infirmières et d’accentuer la pénurie de main-d'œuvre dans les hôpitaux publics.

Joel Harden, le député provincial néodémocrate d'Ottawa-centre (Photo d'archives) Photo : Nouveau Parti démocratique de l'Ontario

On a une vraie crise avec les infirmières qui quittent les hôpitaux parce que les conditions sont difficiles. Si le secteur privé peut donner beaucoup plus d'argent et [moins d’heures] que le système public, c’est une menace pour le système , a précisé M. Harden.

La députée libérale d’Ottawa-Vanier a abondé dans ce sens. On a déjà un problème au niveau de nos ressources humaines alors que la privatisation va aller chercher dans nos hôpitaux et nos centres de santé publics et on va se retrouver dans une situation encore pire.

La députée provinciale libérale d’Ottawa–Vanier, Lucille Collard (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon les élus et les manifestants, la solution ne se trouve pas dans la privatisation, mais dans le renforcement du système de santé publique.

Alors que les hôpitaux de la province souffrent d’engorgements répétés, les élus, comme les manifestants, ont affirmé que la solution se situe dans le recrutement de personnel et la revalorisation salariale du personnel de la santé.

Mme Collard a suggéré d’ouvrir davantage de centres de santé publique, de manière à ce que les personnes aient d’autres options que de se rendre à l'hôpital pour des soins qui pourraient être mieux administrés ailleurs.

Questionné sur l’orientation du système de santé par Radio-Canada, le Bureau de la ministre de la Santé de l’Ontario Sylvia Jones a déclaré que le gouvernement est [fier] que l'Ontario ait et continue d'avoir l'un des plus grands systèmes de soins de santé financés par les deniers publics au monde.

Le ministère a aussi rappelé que le gouvernement avait investi 77 milliards de dollars dans le système de santé cette année pour continuer à fournir aux Ontariens les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Avec les informations de Rebecca Kwan