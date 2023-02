Une communauté de grimpeurs espère pouvoir construire un nouveau refuge près du col Abbot

Le Club alpin du Canada, l'association des guides de montagne canadiens et la station de ski de Lake Louise veulent s'associer dans ce but.

Charlie Locke, président de la station de ski, a déclaré vendredi que ce lieu historique national est très important pour la communauté de grimpeurs dans les Rocheuses. Il s'est remémoré sa première visite au refuge en 1964 avec une vue spectaculaire au réveil. J’ai été guide de montagne dans cette zone et gagné ma vie en accompagnant des [grimpeurs] aux sommets et particulièrement au col Abbot.

Le refuge du col Abbot avait été construit en 1922 à la main par des guides de montagne de la Suisse. Soixante-dix ans plus tard, il avait été classé lieu historique national. En 2018, il avait dû être fermé au public en raison de l’érosion de la pente sur laquelle il était construit.

La directrice générale du Club alpin du Canada, Carine Salvy, explique que les discussions pour remplacer le refuge centenaire ont émergé dans la communauté dès son démantèlement. Le Club alpin du Canada a géré le refuge pendant 31 ans.

Elle précise que le col lui-même n’est pas une option pour un nouveau refuge, mais que d’autres sites potentiels ont été identifiés. Il est encore trop tôt pour dire où sont ces lieux envisagés, ajoute-t-elle.

Carine Salvy explique que le design et le coût dépendront du lieu choisi, et que l’idée est d'avoir une petite structure qui fournira un abri aux grimpeurs et alpinistes. Il est improbable que cela soit un refuge pour randonneurs. Je pense que l’accès sera plus technique que le refuge précédent.

Charlie Locke explique que sa famille et la station de ski pourraient vouloir donner la quasi-totalité du financement nécessaire pour reconstruire un refuge. C’est notre occasion de redonner à la communauté qui a pris tellement bien soin de nous [...] Nous devons choisir un lieu qui durera encore 100 ans.

Parcs Canada n’était pas disponible, vendredi après-midi, pour expliquer si l’agence serait intéressée par une proposition de remplacer le refuge. Cependant, Charlie Locke et Carine Salvy assurent tous deux avoir entendu une réponse positive de la part de Parcs Canada.

Une étude de faisabilité devrait être faite avant d’envoyer une proposition à l’agence, explique Carine Salvy, incluant des évaluations géotechniques, des rapports d’impacts environnementaux et des évaluations d'avalanches.

La directrice du Club alpin du Canada dit néanmoins que tout dépendra du fait s’il y a un lieu assez bon pour accueillir une nouvelle structure.

Avec les informations de Taylor Simmons, Lisa Robinson et Loren McGinnis