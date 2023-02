Le Bistro Sous le Fort accueille ses clients pour une dernière fois

Après plus de 23 ans aux commandes du Bistro Sous le Fort, les copropriétaires ont décidé de tourner la page de cette aventure culinaire. La pénurie de main-d'œuvre ou le contexte économique n’y sont pour rien dans cette fermeture: l’une des associées a tout simplement décidé de prendre sa retraite.

C’était un choix de ma précieuse et fidèle associée de prendre sa retraite, explique Johanne Lauzier. On a la chance d’avoir le même chef depuis plus de 19 ans aussi, il voulait aussi ralentir. Je ne voulais pas continuer seule.

On a décidé de passer à autre chose , lancent-elles d’une même voix, lors de leur passage à l’émission C’est encore mieux l’après-midi. « On voulait laisser la place aux plus jeunes », a alors ajouté Katherine Corbeil.

Katherine Corbeil en entrevue pour la fermeture du Bistro Sous le Fort. Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne

Le restaurant a été acheté par le restaurateur Fabio Monti, qui est à la tête de L’Atelier situé sur Grande-Allée, selon les copropriétaires. Le bistrot changera de nom, a alors indiqué Katherine Corbeil. On est très fières que ce soit lui, il fait honneur à notre métier.

Ce petit restaurant au pied du funiculaire dans le Vieux-Québec change donc de mains. On est dans le plus beau quartier de la ville , encense Katherine Corbeil.

Le défi d’être restaurateur

Sans mon associée Johanne, je n’aurais jamais réalisé ce rêve d’avoir un restaurant à moi, parce que dans ce métier on travaille beaucoup pour les autres. Je ne dirais pas qu’on a eu l’opportunité sur un plateau d’argent, mais il y a eu un momentum , relate Katherine Corbeil.

Les deux femmes reconnaissent par contre que la restauration n’est pas un milieu facile actuellement.

C’est plusieurs facteurs, oui il y a la retraite de Katherine, mais il y a les enjeux de main d'œuvre et surtout tout ce qui s’en vient : l’augmentation du coût des aliments par exemple, l'arrivée des technologies dans la restauration. Il faudra être créatif, inventif. Mais il y a une belle relève.

« On était les Gaulois là-dedans, un beau défi attend les jeunes. Mais quand on est passionné, on ne voit pas les défis de la même façon » — Une citation de Johanne Lauzier

Malgré le fait que ce soit dans un quartier touristique, les deux associées se sont battues longtemps pour attirer une clientèle locale. On ne voulait pas que ce soit vu comme une trappe à touriste et ça c’est une réussite pour nous.

Johanne Lauzier en entrevue pour la fermeture du Bistro Sous le Fort. Photo : Radio-Canada / Félix Duchesne