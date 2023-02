Davantage de véhicules électriques en Ontario, mais pas assez de recharges

Nous devons suivre les ventes de véhicules électriques et suivre le rythme de l'infrastructure , soutient Kevin Lisso, PDG et cofondateur d'EnerSavings, une entreprise d'énergie verte basée à Toronto qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

M. Lisso estime que l'Ontario est à la traîne par rapport à d'autres provinces comme la Colombie-Britannique et le Québec en matière de ventes de véhicules électriques et d'infrastructures de recharge.

Nous n'avons pas de remboursement provincial et je ne sais pas pourquoi , se demande-t-il. On nous a dit que ça viendra [...] mais nous ne l'avons pas encore vu.

Selon Jason Campbell, directeur général du Salon de l'auto, cette année était très différente des années précédentes. Nous avons vu un énorme changement dans l'industrie. Beaucoup prévoient un avenir entièrement électrique.

Il ajoute que le salon compte environ 10 fois plus de voitures électriques que durant l’édition précédente, en 2020.

Explosion de la demande

Malgré une forte demande pour les véhicules électriques au Canada, alors que de plus en plus de gens continuent d'en acheter et que l'offre augmente, les bornes de recharge dans des endroits comme les condos et les centres commerciaux sont insuffisantes, estime Kevin Lisso.

Le système de gestion de l'énergie de son entreprise vise à résoudre ce problème. Il s’agit d’un abonnement intelligent qui installe une infrastructure de recharge de véhicules électriques dans des immeubles multirésidentiels en s'adaptant à la demande croissante.

Vous entrez dans un condo en ce moment, peut-être que sur 200 personnes, 10 recherchent un chargeur. Mais vous devez penser aux 10 prochains qui arrivent dans six mois et aux 10 prochains dans les six autres prochains mois. Vous devez donc construire une infrastructure.

Depuis l'an dernier, 5 % de tous les véhicules au Canada sont entièrement électriques ou hybrides, et ce pourcentage devrait augmenter au cours des prochaines années.

Le gouvernement Ford aidera l'Ontario à créer une chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour les véhicules électriques. Photo : (CBC News) / Michael Wilson

Magna International, une entreprise de fabrication automobile, a annoncé mercredi qu'elle investirait plus de 470 millions de dollars dans l'expansion de ses opérations en Ontario, y compris une usine de batteries de véhicules électriques, qui sera hébergée à Brampton. La société dit qu'elle devrait commencer ses opérations plus tard cette année.

Le gouvernement provincial accorde également à Magna un financement de 23,6 millions de dollars par l'intermédiaire d'Investissements Ontario.

Vic Fedeli, ministre ontarien du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, a déclaré que le gouvernement Ford aidera l'Ontario à créer une chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour les véhicules électriques.

En attendant, la Colombie-Britannique est en tête des ventes de véhicules électriques, qui représentent près de 15 % de tous les véhicules neufs immatriculés entre janvier et juin 2022. Le Québec est en deuxième position, à 11,4 %, et l'Ontario, en troisième position, à 5,5 %.

Aide du fédéral

Le 3 février, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de près de 15 millions de dollars dans 2100 bornes de recharge pour véhicules électriques dans la région du Grand Toronto.

Selon Ottawa, plus de 150 000 Canadiens et entreprises canadiennes ont profité de l'incitatif fédéral pour acheter un véhicule zéro émission à ce jour.

L'investissement vise à garantir que tous les nouveaux véhicules vendus dans le pays soient à zéro émission d'ici 2035.

Avec les informations de Sara Jabakhanji and Greg Ross de CBC