Les élus de la MRC confient au CLD le mandat de soutenir les démarches des entreprises pour l’attractivité de la main-d’œuvre au Témiscamingue.

L'Organisme basé à Rouyn-Noranda espère obtenir le statut de partenaire privilégié auprès de Québec pour augmenter son offre de services aux entreprises.

La préfète Claire Bolduc dit qu'elle soutient aussi le CLD de Rouyn-Noranda dans sa demande de subvention au gouvernement.

Il y a une offre de service, proposition qui a été mise de l'avant et pour nous ça convenait parfaitement. Ils ont de l'expertise, les compétences, l'expérience pour nous accompagner, nous appuyer et surtout accompagner nos entreprises dans l'attraction de main-d'œuvre qualifiée, professionnelle. Nous, on a reçu et accepté avec plaisir l'offre du CLD de Rouyn-Noranda , indique la préfète Claire Bolduc.

Rappelons que la MRC de la Vallée-de-l’Or refuse d'appuyer la démarche de Rouyn-Noranda, estimant qu’un futur Centre régional financé par Québec doit avoir une gouvernance régionale partagée.

« Notre choix à nous, ça a été de s'associer au CLD de Rouyn-Noranda. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas qu'il y a des compétences ailleurs [la Vallée-de-l'Or]. Ça signifie simplement qu'on a fait un choix. C'est un choix qui est très logique. C'est une offre de service qui était sur la table, qu'on était très heureux d'accepter. » — Une citation de Claire Bolduc

Claire Bolduc, la préfète de la MRC de Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Vincent Desjardins

Par ailleurs, la MRC de Témiscamingue investit plus de 88 000 dollars pour sa prochaine campagne d’attractivité et de tourisme.

Elle a confié le mandat à la firme 7/24 Marketing qui devra mettre en place un plan de communication dans ce sens. L'entreprise doit innover et proposer une campagne qui sera différente des précédentes, et qui respecte les cibles de population et de touristes à rejoindre.

La préfète Claire Bolduc s'attend à recevoir les propositions de la firme vers le mois d'avril et la campagne sera déployée au début de l'été.

Elle rappelle que la MRC a investi des milliers de dollars dans ce genre de campagne depuis 2018.

La MRC investit plus de 200 000 $ dans toutes les activités d'attractivité et de promotion. Les campagnes de 2019, 2020, 2021 et 2022 ont donné des résultats très probants. Alors pour une 5e année, on s'inscrit dans une campagne de promotion pour le tourisme et l'attractivité du territoire , explique l'élue.