Coup de jeune pour la formation continue du secteur maritime

La somme permettra de rehausser les compétences dans le domaine maritime, notamment en améliorant la formation continue offerte au Centre de formation aux mesures d’urgence à Lévis et à l’Institut maritime du Québec (IMQ) à Rimouski.

En tout, près de 2800 heures de formation destinées aux travailleurs de l’industrie maritime seront actualisées pour mieux répondre aux besoins de l’industrie.

Les métiers visés par les mises à jour sont les officiers de pont, les officiers mécaniciens du transport par voies navigables, les matelots de pont et de salle des machines, les directeurs des transports et les débardeurs.

Annuellement, le centre de formation aux mesures d’urgence à Lévis accueille 2300 personnes pour des formations de trois à 10 jours. Entre 35 et 40 formations sont proposées aux travailleurs du secteur.

« C’est une annonce historique pour la formation dans le domaine maritime. » — Une citation de Julie Gasse, directrice générale de la formation continue à l’IMQ

Sur les 3,5 millions de dollars injectés, l’ IMQ récolte 2,9 millions de dollars pour adapter les cours dispensés et pour offrir d’autres parcours alternatifs aux personnes qui voudraient intégrer le secteur maritime.

Par le passé, on avait un enjeu de financement pour le secteur de la formation continue, commente la directrice générale de la formation continue à l’ IMQ en entrevue à Même fréquence. On a travaillé fort pour aller chercher cette possibilité-là.

Julie Gasse, directrice des formations continues à l'IMQ (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Vaste rehaussement des compétences

La subvention du gouvernement provincial permettra d’adapter les formations existences aux enjeux émergents dans le domaine maritime, précise Mme Gasse.

Par le passé, on a surtout mis nos ressources matérielles, humaines et financières pour satisfaire les exigences réglementaires , rapporte-t-elle.

Désormais, le département de la formation continue de l’ IMQ veut plutôt miser sur des formations qui tiennent compte des nouvelles réalités.

Les nouvelles technologies sur les navires et dans les infrastructures portuaires seront au cœur de la réforme. L’ IMQ veut aussi se pencher sur la décarbonation du secteur maritime et sur les nouvelles pratiques qui respectent davantage l’environnement.

On parle de mettre à niveau des formations en lien avec le génie mécanique marine, la navigation, la météo, la construction navale, tout ce qui a trait à la conduite et à l’entretien des bateaux. Et tout ce qui touche le secteur en lien avec le péri maritime, donc ce qu’il se passe dans les ports, notamment dans la gestion des marchandises, des matières dangereuses et des déversements , explique Julie Gasse.

Dans les prochaines années, l’ IMQ espère recevoir du financement de Québec afin de mettre sur pied de la formation pour enseigner de nouveaux métiers du secteur maritime, principalement dans les domaines des technologies d’information , mentionne la directrice générale de la formation continue à l’ IMQ .

« Il faut être à l’affût de ces nouveaux besoins-là! » — Une citation de Julie Gasse, directrice générale de la formation continue à l’IMQ

Le Québec compte 27 000 emplois directs ou indirects en mer et sur terre dans le secteur maritime. Julie Gasse indique que le Comité sectoriel estime qu’environ 4000 emplois sont à pourvoir dans le milieu à l’heure actuelle.