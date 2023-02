Feu à la Nation crie de Tataskweyak : Shenika Chornoby reconnue comme une héroïne

La Nation crie de Tataskweyak se trouve à 700 kilomètres au nord de Winnipeg.

Shenika Chornoby raconte qu’elle a eu un mauvais pressentiment ce jour-là en se rendant au travail et c’est ce qui l’a poussé à s’arrêter en chemin pour regarder autour d’elle.

Dans un premier temps, elle a vu une fillette et un adolescent qui criaient avant de voir de la fumée provenant d’un immeuble résidentiel.

« J’ai couru à l’étage, à l’intérieur du bâtiment, pour aller à la rescousse de deux enfants. » — Une citation de Shenika Chornoby, membre de la Nation crie de Tataskweyak

C’est en ramenant les deux enfants à l’abri à l’extérieur que Shenika Chornoby a réalisé que les pompiers étaient arrivés sur place.

Huit d’entre eux ainsi que Shenika Chornoby sont retournés à l’intérieur du bâtiment et ils ont vu un garçon de deux ans, qui se cachait dans un placard et qui pleurait.

Un des pompiers a réussi à le sortir avant que tout le monde ne quitte l’immeuble.

Shenika Chornoby, qui souffre d’asthme, s’est, par la suite, effondrée à cause de l'inhalation de fumée et elle a été réanimée par un passant. Cette dernière a aussi eu une épaule disloquée et a subi des dommages à sa cage thoracique.

Shenika Chornoby a dû être transportée d'urgence à l'hôpita à cause de ses blessures. Photo : Fournie par Chloe Chornoby

L'adolescente de 17 ans ainsi que le petit garçon de deux ans ont alors été transportés par avion à l'Hôpital pour enfants de Winnipeg.

Tout était vraiment flou , affirme Shenika Chornoby. Il y a plusieurs personnes qui étaient inquiètes et qui étaient surprises que je sois rétablie, car j’étais la première personne à être sur les lieux de cet incendie.

Une communauté reconnaissante

Shenika Chornoby est maintenant sortie de l’hôpital et se prépare à rentrer à la maison. Elle dit avoir hâte de retourner à l’école et de retrouver ses professeurs.

Cette dernière est d'ailleurs reconnue comme une héroïne par les membres de la Nation crie de Tataskweyak.

« Tout le monde demande à me voir. » — Une citation de Shenika Chornoby, membre de la Nation crie de Tataskweyak

Shenika Chornoby partage le même avis que la cheffe de la Nation crie de Tataskweyak, Taralee Beardy, qui avait affirmé que ce feu aurait pu être mieux maîtrisé si la communauté avait un camion de pompier opérationnel. Leur camion est en réparation depuis plus d’un mois à cause de problèmes mécaniques.

Selon les Services aux Autochtones Canada, le gouvernement fédéral octroie 216 000 $ à cette communauté chaque année pour financer les services de protection contre les incendies.

Entretemps, Shenika Chornoby se dit reconnaissante auprès des infirmières qui l’ont aidé à guérir de ses blessures.

Elle affirme, cependant, qu’elle n'hésitera pas à braver de nouvelles flammes pour secourir des personnes en danger, si l’occasion se présente à nouveau.

Avec les informations d’Ozten Shebahkeget