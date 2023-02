Danielle Smith annonce la composition de la commission sur la réponse à la pandémie

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a annoncé la composition de la commission qui aura pour mission d’étudier la réponse de la province à la pandémie de COVID-19 et de formuler des recommandations en vue de mieux gérer une nouvelle crise de santé publique.

La Commission d’examen de la gouvernance lors d’urgences en santé publique sera menée par l’ancien chef du Parti réformiste fédéral Preston Manning. Il sera accompagné de divers intervenants des milieux médicaux et économiques, de même que d’experts en politiques publiques.

Des membres représentant diverses disciplines

Parmi les membres de la commission figure notamment le président de l’École des politiques publiques de l’Université de Calgary, Jack Mintz. Il faisait partie du conseil d’administration de Services de santé Alberta (AHS) récemment dissous par la première ministre.

Dans une lettre d’opinion publiée dans le Financial Post en novembre, il s’était dit d’accord avec la décision de Danielle Smith, parce qu’elle permet de lancer une véritable réforme des soins de santé de la province.

Sur le plan médical, l’une des membres est la Dre Martha Fulford, qui est médecin-chef au Centre médical de l’Université McMaster, en Ontario, et qui a fait des maladies infectieuses sa spécialité. Au cours de la pandémie, elle s’est notamment exprimée publiquement contre certaines restrictions sanitaires, dont la durée de la fermeture des écoles ontariennes.

L’autre médecin, le Dr Rob Tanguay, est psychiatre et professeur à l’Université de Calgary. Il a notamment travaillé avec Services de santé Alberta et a participé à la fondation du programme de sevrage progressif d’opioïdes d’ordonnance de la province.

Le point de vue économique sera notamment représenté par le président de l’Institut économique de Montréal, Michel Kelly-Gagnon. Son groupe de réflexion s’est montré critique envers les mesures d’atténuation de la pandémie de COVID-19 adoptées par les gouvernements du Québec et du Canada.

Enfin, le volet légal sera représenté par l’ancien juge de la Cour suprême du Canada John C. Major.

Des conclusions préétablies dans les nominations?

Si la première ministre Danielle Smith affirme que les Albertains peuvent avoir confiance en la révision de la réponse à la pandémie faite par ces experts , leur nomination fait sourciller la professeure de droit Lorian Hardcastle, de l’Université de Calgary.

Les membres de cette commission semblent avoir été choisis spécifiquement en vue d’en arriver à la conclusion que le gouvernement a réussi à maintenir l’équilibre entre sauver des vies et des gagne-pain , lance la spécialiste en politiques publiques.

Je ne crois pas qu’on tire quelque amélioration que ce soit de cette commission , conclut-elle.

Forte d’un budget de 2 millions de dollars, la commission a pour mission d’analyser le processus décisionnel de la province durant la pandémie et son impact sur la santé physique et mentale, les emplois et les droits de la personne des Albertains afin de proposer des améliorations à la gestion provinciale des crises sanitaires.

Avec les informations de Brendan Coulter