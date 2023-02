Vague de froid extrême dans le nord de la Saskatchewan

L'avertissement concerne notamment les secteurs de Fond-du-Lac, de Stony Rapids, de Uranium City et de Camsell Portage. Il concerne aussi les secteurs des lacs Key et Wollaston ainsi que celui de la baie Collins.

Surveillez l'apparition de symptômes associés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils , écrit l'agence fédérale.

Le site Internet d’Environnement Canada  (Nouvelle fenêtre)  offre plus de détails sur les alertes météorologiques publiques en Saskatchewan, notamment une carte des zones touchées par l’avis de froid extrême en vigueur.