Avis de froid extrême dans le nord du Manitoba

Ces avis concernent les régions suivantes : Brochet

Churchill

Gillam

Lynn Lake, Leaf Rapids et Pukatawagan

Shamattawa

Tadoule Lake

Thompson, Nelson House and Split Lake

York

Selon l’agence fédérale, le refroidissement éolien extrême pourrait atteindre entre -45 à -50 dans la plupart de ces régions. Ces conditions climatiques pourraient persister plusieurs jours.

Environnement Canada rappelle que les risques de froid extrême sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur.

L’agence météorologique recommande de s’habiller chaudement et de surveiller l'apparition de symptômes associés au froid comme l’essoufflement, la douleur thoracique, les douleurs et les faiblesses musculaires, l’engourdissement et le changement de couleur des doigts et des orteils.