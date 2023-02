« Devant nous, il n’y a que la victoire! »

Ils ont perdu des proches, ont eu peur et ont vécu dans des sous-sol. Douze mois de combats ne sont pas venus à bout des Ukrainiens. Ils se sont adaptés à cette guerre qui n’en finit pas; plusieurs l’ont même incluse dans leur quotidien.

La sirène d’alerte aérienne sonne sur le téléphone, mais elle ne freine pas la boulangère. Un autre missile vole en direction de Kharkiv. Peu importe : la femme verse la farine dans son bol.

Elle demeure stoïque, non seulement parce que la cuisine où elle travaille est un lieu sûr, installée dans un sous-sol, mais aussi parce que depuis l’invasion russe, Kharkiv en a vu d’autres.

À l’automne, un de ces missiles s’est écrasé devant le commerce. Un client a été blessé, le personnel a été secoué, se rappelle la gérante, Valentyna. Mais le lendemain, tout était nettoyé et le travail a repris.

Le pain qui rassemble et qui nourrit

Impossible de faire autrement ici, car trop de gens dépendent de ce commerce. Durant les semaines qu’a duré le siège, il n’y avait qu’ici qu’on pouvait trouver du pain dans tout Kharkiv.

Pour se nourrir, plusieurs Ukrainiens comptent sur cette boulangerie de Kharkiv où travaillent Tetiana, Iryna, Alla et Olena. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

On a offert jusqu’à 2000 miches de pain chaque jour. On les distribuait par une petite fenêtre dans la boutique. Il y avait une file monstre! Il fallait le voir! Les gens venaient malgré les tirs , dit-elle.

Les troupes russes ont été chassées de la ville en mai. Les besoins urgents ont diminué, mais ils n’ont pas disparu. Ces temps-ci, les miches de pain sont offertes à ceux qui habitent près des combats.

« Au cours de la dernière année, nous avons compris à quel point le pain est important. Les gens en ont grandement besoin dans des temps pareils. C’est pour ça que nous en offrons beaucoup. » — Une citation de Valentyna, boulangère à Kharkiv

Avec le conflit, la boulangerie a perdu son nom, un jeu de mots en langue russe, maintenant de mauvais goût. Les employés ont cependant trouvé leur raison d’être dans un pays où le quotidien est bousculé par la guerre.

Ici, personne ne se dit épuisé après un an de conflit. On est passés au travers du pire , assure Valentyna. Et devant nous, il n’y a que la victoire. Ici, personne n’en doute.

Se rendre utile

La ville de Lyman, vidée en grande partie de ses habitants, est dans la mire de l'armée russe. Cette femme a choisi de rester. Dans l'un des secteurs de Lyman où certains habitent toujours. Zlata (21 mois) et sa mère Alina. La fillette a appris à se jeter par terre toute seule lorsque les explosions d'artillerie sont trop fortes, racontre sa mère. Viktor habite toujours Lyman. Il explique avoir été battu par les soldats russes alors qu'ils occupaient la ville pour avoir chanté un hymne patriotique ukrainien. Ces élèves de l'une des rares écoles de Lyman encore ouvertes découvrent avec plaisir les denrées et les surprises offertes par des bénévoles. Un des rares Ukrainiens vivant toujours à Lyman. La ville de Lyman, vidée en grande partie de ses habitants, est dans la mire de l'armée russe. Cette femme a choisi de rester. Photo : Radio-Canada

Image 2 de 6 Dans l'un des secteurs de Lyman où certains habitent toujours. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Image 3 de 6 Zlata (21 mois) et sa mère Alina. La fillette a appris à se jeter par terre toute seule lorsque les explosions d'artillerie sont trop fortes, racontre sa mère. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Image 4 de 6 Viktor habite toujours Lyman. Il explique avoir été battu par les soldats russes alors qu'ils occupaient la ville pour avoir chanté un hymne patriotique ukrainien. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Image 5 de 6 Ces élèves de l'une des rares écoles de Lyman encore ouvertes découvrent avec plaisir les denrées et les surprises offertes par des bénévoles. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Image 6 de 6 Un des rares Ukrainiens vivant toujours à Lyman. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Cet état d’esprit semble se trouver un peu partout au pays. Il prend différentes formes, selon les moyens et les contacts des Ukrainiens. Certains utilisent leurs connaissances. D’autres se mettent en danger.

Ce sont souvent des civils qui évacuent leurs compatriotes des zones les plus touchées par l’artillerie. Des inconnus qui apportent des jouets aux enfants restés dans cet enfer, qui offrent un peu de nourriture à leurs parents.

Zhenya fait partie de ceux-là. Grand, souriant, il a mis de côté son travail dans une firme de marketing web pour coordonner ces efforts d’entraide. Depuis, il ne compte plus les heures.

On sauve des vies. Pas plus tard que la semaine dernière, j’ai évacué des gens des secteurs chauds, près des combats. Il y avait cette femme qui ne sentait plus ses jambes. Elle a passé trop de temps cachée au sous-sol.

La femme a été conduite à l’hôpital. Une compatriote de plus à l’abri. Cela n’efface pas le souvenir de ceux qui n'étaient plus là lorsque Zhenya est repassé, quelques semaines plus tard.

Alimenter Lyman, ville fantôme

Régulièrement, une équipe de bénévoles quitte Kharkiv en direction des combats, les véhicules pleins de nourriture, de chandelles et de vêtements chauds.

Ils sont accueillis par une cinquantaine de résidents dans une Lyman en grande partie détruite. Il n’y a ni eau courante ni chauffage. L’électricité et le téléphone sont rarement disponibles.

Personne ne se presse : chacun aura sa part. Les antibiotiques et autres médicaments sont très demandés. On en réclame pour le cœur, pour la pression, contre la fièvre ou contre les douleurs.

Distribution de médicaments à Lyman Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Les gens disent merci et retournent lentement dans ce qui leur sert d’abri. Zhenya assure lire beaucoup de gratitude dans leurs regards.

Ce midi, l’ambiance est détendue. Certains résidents flânent et discutent avec les visiteurs. Un répit pour une équipe qui travaille de longues heures, parfois sous les tirs ennemis.

Lors d’un récent voyage dans un village très près du front, des bénévoles ont été ciblés par les tanks russes. On s’est cachés durant deux heures. C’était effrayant , dit l'un d'eux.

Une frousse qui laisse des traces. Ça fait un an que je fais ce genre de choses, mais cette fois-là m’a marqué. J’ai eu besoin de dormir longtemps une fois rentré à la maison. Ce n’est pas entre nos mains.

Un deux-pièces pour cinq personnes

C'est dans ce vieux complexe universitaire que sont logés des déplacés à Kharkiv. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Tous n’ont pas cette énergie ni cette volonté. Surtout pas ceux qui viennent de tout perdre. C’est évident en fin de journée dans la cour d'un énorme complexe de bâtiments de style soviétique.

La Croix-Rouge ukrainienne est venue offrir un repas chaud à des déplacés. Du riz pilaf à manger dans la petite chambre d’un vieux dortoir universitaire.

La Croix-Rouge ukrainienne est venue offrir un repas chaud à des déplacés à Kharkiv. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Une jeune femme nous invite à la suivre dans des corridors sombres. Tout est brun, mal éclairé. La cuisine et les toilettes communes sont immaculées. Une triste ambiance flotte dans l’air.

L’odeur qui s’échappe de la petite pièce où nous sommes invités est très forte, voire repoussante. Un rideau de douche rose et vert tendu par une ficelle offre un peu d’intimité entre les lits.

Deux adolescents partagent cette chambre et une autre avec leurs parents et leur grand-mère. Tous rescapés de Kupiansk, à une centaine de kilomètres de Kharkiv. Une ville maintenant trop près des combats.

Tout ce que possède la famille tient dans ces deux pièces. Presque tout leur a été donné. Ils sont arrivés ici au lendemain de Noël. Ils ne semblent pas encore remis du choc.

« Tout allait bien. J’avais un emploi stable, mes fils étudiaient. Et puis, boum! Du jour au lendemain, les ''libérateurs'' sont arrivés. Ils nous ont libérés de tout. » — Une citation de Oleksandr, un père de famille qui a tout perdu

La grand-mère reste silencieuse. Des larmes roulent sur ses joues lorsqu’elle se voit sur une photo prise dans le dortoir. La réalité qui frappe d’un coup. Le vide devant soi.

Une partie de la famille d'Oleksandr. De gauche à droite : sa mère, lui-même, un de ses fils et son épouse, Zaryna. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Zaryna, l’épouse d’Oleksandr, refuse de montrer Vladimir Poutine du doigt. À quoi bon, sinon revivre tous ces traumatismes encore une fois? Pourquoi tourner le fer dans la plaie?

Ce sont eux qui décident , souffle-t-elle. Eux, les politiciens, les diplomates, les soldats. Ce n’est pas entre nos mains. On ne peut pas effacer tout ce qui s’est passé.

Maintenant, il ne reste plus qu’à tout rebâtir. Mais par où recommencer?